Huawei P60 Pro maintenant disponible en Europe, le Mate X3 arrive plus tard ce mois-ci

Après que Huawei a dévoilé sa série P et ses produits phares pliables fin mars en Chine, il est temps pour eux de venir sur le marché européen. Eh bien, seul le P60 Pro de la série P a fait le voyage, donc ce sera juste lui et le lancement du Mate X3 plus tard ce mois-ci.

Le Huawei P60 Pro est disponible en Europe et au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui et se décline en deux configurations : 8/256 Go pour 1 200 €/1 200 £ et 12/512 Go pour 1 400 €/1 300 £.













Huawei P60 Pro en noir et perle rococo

Vous pouvez choisir entre deux coloris. L’option noire a une finition douce au toucher. Le Rococo Pearl est une option unique – ce dos incorpore de la poudre de perle minérale naturelle pour créer le look Mother of Pearl. Notez qu’au Royaume-Uni, le modèle 8/256 Go sera disponible uniquement en noir et celui 12/512 Go uniquement en Rococo Pearl.

Plus tard dans la journée, vous pourrez trouver le P60 Pro sur la boutique en ligne de Huawei, à partir du 22 mai, il apparaîtra également sur les étagères de certains détaillants. La société a un accord pour les Britanniques – si vous obtenez un P60 Pro dans la boutique en ligne Huawei d’ici le 5 juin, vous recevrez une Huawei Watch GT 3 gratuite (jusqu’à épuisement des stocks). Si vous optez pour la version 512 Go, vous obtiendrez également un bon de 100 £ à dépenser dans le magasin.









Le P60 Pro est équipé d’un périscope de 90 mm, d’une batterie de 4 815 mAh avec une charge sans fil de 88 W et 50 W

Le Huawei Mate X3 sera lancé en Europe le 22 mai et au Royaume-Uni le 26 mai, les précommandes commencent aujourd’hui. Encore une fois, le téléphone sera disponible via la boutique en ligne de Huawei ainsi que chez certains détaillants.

















Huawei Mate X3 en noir (verre) et vert foncé (cuir végétalien)

Il n’y a qu’une seule configuration, qui vous coûtera 2 200 €/2 000 £. Si vous obtenez le vôtre sur le Huawei Store au Royaume-Uni avant le 5 juin, vous recevrez une Huawei Watch GT 3 gratuite (sous réserve des stocks disponibles). Vous pouvez cependant choisir entre deux coloris, Noir (verre avec une finition douce au toucher) et Vert foncé (cuir végétalien).

Le Mate X3 est le premier téléphone à obtenir la double note de 5 étoiles de la SGS suisse pour ses écrans – le verre Kunlun qui protège l’écran de couverture et l’écran pliable résistant aux chocs ont tous deux reçu les meilleures notes en matière de résistance aux chutes.









Huawei Compagnon X3

Les deux téléphones exécuteront EMUI 13.1 prêt à l’emploi et s’appuieront sur AppGallery pour leurs besoins logiciels. Avec 580 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde et 6 millions de développeurs enregistrés, il s’agit du troisième plus grand magasin d’applications au monde, selon Huawei.

PS. ne manquez pas nos écrits et vidéo avis sur le Mate X3.