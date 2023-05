Huawei P60 Pro et Mate X3 se vendent désormais dans toute l’Europe

Huawei a lancé le P60 Pro et le Mate X3 sur la scène internationale plus tôt ce mois-ci, et les produits phares sont désormais en vente dans toute l’Europe continentale et au Royaume-Uni. Le P60 Pro, avec sa qualité photo de premier ordre, se vend 1 199 € ou 1 399 €, tandis que le Mate X3 pliable est à 2 200 €/2 000 £.

Le Huawei P60 Pro est livré avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 mais manque de capacités 5G ou de services Google. Lorsque nous avons examiné le produit phare, nous avons établi qu’il offre beaucoup, y compris un écran exceptionnel et des haut-parleurs impressionnants, et que le matériel est suffisamment puissant pour tous les scénarios.

Huawei P60 Pro

L’achat du P60 Pro via la boutique officielle Huawei est livré avec une Watch GT3 gratuite, et certains écouteurs Freebuds TWS sont légèrement réduits jusqu’à épuisement des stocks. Les clients britanniques peuvent opter pour un bon de 100 £ à dépenser dans le magasin à la place.

Le Huawei Mate X3 partage les mêmes limites. Nous avons constaté qu’il pourrait avoir toute la puissance brute mais ne fonctionnerait pas sur les réseaux de nouvelle génération, et les utilisateurs doivent s’appuyer sur AppGallery, Petal Maps et d’autres applications système internes. Huawei s’en tenir à son propre écosystème n’est pas nécessairement mauvais – l’entreprise a fait des progrès impressionnants au cours des trois dernières années pour s’adapter à la situation ; c’est aux utilisateurs européens de décider s’ils sont prêts à s’éloigner de Google.

Huawei Compagnon X3

Huawei propose une offre similaire à tous ceux qui souhaitent creuser profondément dans leurs poches pour le pliable. L’unité, vendue en Europe uniquement dans une configuration de mémoire de 12 Go de RAM + 512 Go de stockage, sera livrée avec une Watch GT3 gratuite (46 mm en noir ou 42 mm en blanc) et quelques remises sur les wearables audio.

Source