Huawei P60 et P60 Pro devraient être lancés en mars avec de meilleurs appareils photo, écrans et batteries

La série Huawei P50 a plus d’un an – les téléphones sont sortis en août 2021 – mais la société n’a pas renoncé à un nouveau produit phare de la série P. Selon de nouvelles fuites, les Huawei P60 et P60 Pro seront lancés en mars de cette année et apporteront des caméras améliorées, de meilleurs écrans et des batteries plus grandes.

Le Huawei P60 Pro aurait un écran OLED de 6,6 pouces à 120 Hz, sa résolution sera de 1 440 x 3 200 px, contre 1 228 x 2 700 px sur le P50 Pro. Il utilisera une gradation PWM haute fréquence (1 920 Hz). Le panneau proviendra de BOE et une caméra selfie 32MP y sera intégrée.

La caméra arrière comportera un capteur principal de 50MP (un nouveau Sony IMX888), tandis que l’ultra large sera mis à niveau vers un capteur de 50MP (éventuellement l’IMX858, au lieu de 13MP). Le téléobjectif peut utiliser le même capteur 64MP (OmniVision OV64B).

Le Huawei P60 vanille aura une configuration différente. Son appareil photo principal devrait utiliser le 52MP IMX789, un capteur 1/1,35″ avec des pixels de 1,12 µm. Il sera rejoint par un ultra large 50MP (IMX858) et un téléobjectif 16MP (IMX351 ?).









Spécifications supposées du Huawei P60 Pro • Un nouveau langage de conception pour la série P60

Les caméras des deux téléphones seront basées sur le système d’imagerie interne XMAGE. L’ouverture variable que nous avons vue sur le P50 Pro fera son apparition sur les deux téléphones, selon les rumeurs.

Cette même information affirme que le P60 Pro sera alimenté par une version 4G du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 5 500 mAh avec une charge filaire de 100 W et une charge filaire de 50 W. À titre de comparaison, le P50 Pro avait un Snapdragon 888 4G et une batterie de 4 360 mAh avec une charge de 66 W/50 W.

La série Huawei P50 devrait adopter certaines fonctionnalités de la série Mate 50 comme le verre trempé Kunlun pour l’écran (les téléphones auront également un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau). En outre, ils devraient prendre en charge la communication par satellite, bien que cela utilise la constellation BeiDou et puisse avoir un support limité en dehors de la Chine (comme c’est le cas avec les téléphones Mate 50).

Huawei n’a pas encore fixé de date officielle ni même confirmé l’arrivée de la série P60, mais si l’objectif de mars est correct, nous devrions bientôt commencer à voir des informations officielles.

Source 1 (en chinois) | Source 2 | Via