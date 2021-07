Huawei P50, Motorola Edge 20 et rien d’oreille (1)

C’est une autre semaine chargée pour les lancements, avec l’arrivée des séries Huawei P50 et Motorola Edge 20 aux côtés des premiers écouteurs de Carl Pei’s Nothing.

Le P50 est le premier lancement de téléphone phare de Huawei depuis qu’il est passé à HarmonyOS 2.0 au lieu d’Android, marquant un moment majeur – mais avec des défis de chipset et toujours pas de Google, l’entreprise peut-elle faire un retour ?

Pendant ce temps, le Motorola Edge 20 est un autre ensemble d’appareils haut de gamme, car Motorola continue de rappeler aux fans de téléphones qu’il ne fabrique pas seulement des combinés économiques.

Enfin, les écouteurs Ear (1) sont le premier produit de la nouvelle entreprise du cofondateur de OnePlus, Carl Pei, Nothing. Dom a les écouteurs avec lui et est prêt à parcourir ce qu’ils offrent et à donner ses premières impressions pratiques.

Vous pouvez tout regarder dans la vidéo intégrée ci-dessus, ou vous rendre directement sur YouTube pour la regarder (et vous abonner si vous le souhaitez !).

Si vous préférez écouter plutôt que regarder, abonnez-vous à Fast Charge sur Spotify ou Apple Podcasts.

Vous avez des commentaires ou des questions auxquels vous aimeriez que nous répondions sur l’émission? Faites-nous savoir sur Twitter ou dans la section commentaires sur YouTube. Nous voulons connaître vos pensées, alors continuez à venir.

Histoires connexes pour une lecture plus approfondie