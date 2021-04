Huawei P50 fuit dans des images pratiques

Nous avons déjà vu beaucoup de rumeurs et de rendus de la prochaine série Huawei P50 et aujourd’hui, nous avons notre premier regard en direct sur le vanilla P50. Les images sont fournies par un pronostiqueur fiable DigitalChatStation qui les a partagés sur son compte Weibo.





Huawei P50 (source: DigitalChatStation)

Nous pouvons voir que l’écran qui, selon la rumeur, mesurerait 6,3 pouces, arborera cette fois-ci une découpe de trou de perforation centrée beaucoup plus petite au lieu de celle en forme de pilule sur le P40. Plus important encore, on peut voir l’énorme découpe de la caméra à l’arrière composée de deux grands cercles qui devraient abriter 4 capteurs de caméra au total.





Description du Huawei P50

La série P50 ferait ses débuts avec le capteur IMX 800 de 1 pouce de Sony, qui serait le plus grand appareil photo d’un téléphone à ce jour. Les modules restants devraient être équipés d’un objectif ultra-large et d’un téléobjectif ainsi que d’une caméra 3D ToF.

Une deuxième fuite du blogueur Technologie Yu fournit un aperçu encore meilleur des caméras arrière du P50 en nous donnant un aperçu des quatre capteurs.

Les deux nouvelles fuites détaillent également le logo Harmony OS, qui rétablit davantage le possible passage d’Android de Huawei.

La série Huawei P50 (P50, P50 Pro et P50 Pro +) devrait être lancée vers mai-juin dans les couleurs blanc, noir, bleu et beige.

Source 1 • Source 2 (tous les deux en chinois) | Passant par