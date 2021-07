Huawei P50 et P50 Pro dévoilés : SD888 et Kirin 9000 en 4G, caméras améliorées

Après des mois d’attente, la série Huawei P50 a enfin été dévoilée. Il n’y a pas de modèle Pro+ cette fois-ci, juste un téléphone vanille et Pro. Mais les deux disposent de caméras améliorées et de choix intéressants pour les chipsets, plus à ce sujet en une seconde.

Commençons par les appareils photo – ils sont toujours de marque Leica, les deux modèles sont dotés de capteurs de couleur à 10 canaux et de modules téléobjectifs améliorés. La paire P50 est équipée du même appareil photo principal – un capteur 50MP assis derrière un objectif 23 mm avec une ouverture f/1.8 et une stabilisation optique de l’image (OIS).





Détails de l’appareil photo : Huawei P50 Pro • Huawei P50

Le Huawei P50 Pro dispose également d’un appareil photo noir et blanc de 40 MP, celui-ci avec un objectif de 26 mm et une ouverture f/1.6. Ensuite, il y a l’appareil photo ultra grand-angle 13MP avec un objectif 13mm f/2.2. Les caméras sont également assistées par l’autofocus laser.

Pour zoomer, il y a un objectif périscope. Il n’a que 90 mm de focale, moins que la plupart des périscopes que nous avons vus jusqu’à présent (c’est-à-dire un grossissement d’environ 3,9x), mais le capteur haute résolution 64MP offre beaucoup de flexibilité – le zoom numérique va jusqu’à 2 700 mm. Cet objectif a une ouverture f/3,5 et un OIS.









Démo zoom : le Huawei P50 Pro dispose d’un objectif périscope avec un capteur haute résolution

Le Huawei P50 possède son propre périscope, pour la première fois sur un modèle non-Pro. Celui-ci a une distance focale de 125 mm (zoom 5x), mais avec un capteur 12MP plus modeste derrière l’objectif f/3.4 avec OIS. Le modèle vanille a un objectif ultra large de 16 mm légèrement plus étroit et un capteur similaire de 13 MP. Les deux modèles ont des caméras selfie uniques de 13MP.

Le P50 Pro est doté de XD Fusion Pro, un système de fusion d’images qui double la quantité de lumière recueillie par rapport au P40 Pro et augmente la plage dynamique de 28 %. Les deux téléphones dépassent la capture vidéo 4K, il n’y a pas d’option 8K. Pour les clips au ralenti, ils peuvent faire du 1080p à 960 ips.

Le Huawei P50 Pro sera disponible en deux versions – une avec Kirin 9000 et une avec Snapdragon 888. Fait intéressant, les deux versions ne prennent en charge que la connectivité 4G, même si les deux chipsets sont clairement capables de 5G.

Quoi qu’il en soit, le Pro sera disponible avec plusieurs configurations de mémoire. Le modèle de base dispose de 8 Go de RAM et de 128/256/512 Go de stockage (plus un emplacement pour carte NM pour jusqu’à 256 Go de plus). Le modèle haut de gamme dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Le Huawei P50 vanille ne sera livré qu’avec un chipset Snapdragon 888, pas d’option Kirin ici. Et il est à nouveau limité à la 4G. Ce modèle dispose de 8 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage, ainsi que d’un slot microSD. Naturellement, les deux modèles exécutent HarmonyOS 2.0 de Huawei prêt à l’emploi.

Les deux téléphones ont à peu près la même taille, cependant, le Huawei P50 Pro est doté d’un écran OLED incurvé de 6,6 pouces avec une résolution de 1 225 x 2 700 px (450 ppi). Il s’agit d’un panneau compatible HDR avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz.







OLED incurvée 6,6″ 120 Hz sur le P50 Pro • OLED plat 6,5″ 90 Hz sur le P50

Le vanilla P50 obtient à la place un panneau OLED plat de 6,5 pouces avec la même résolution. Son taux de rafraîchissement n’est que de 90 Hz, mais le taux d’échantillonnage tactile reste à 300 Hz. Celui-ci prend également en charge le HDR.

Les deux téléphones ont également des batteries de taille similaire – 4 360 mAh pour le Pro et 4 100 mAh pour la vanille. Les deux sont égaux en termes de charge, prenant en charge 66 W via USB-C et 50 W sans fil.









P50 Pro avec batterie 4 360 mAh, vanille P50 avec batterie 4 100 mAh • Les deux ont une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W

Les similitudes continuent – les deux téléphones ont des haut-parleurs stéréo et tous deux sont classés IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.







Les deux modèles P50 ont des haut-parleurs stéréo et une résistance à la poussière et à l’eau IP68

Le Huawei P50 Pro sera disponible en cinq coloris, le modèle vanille proposera trois options :

Les deux modèles P50 seront disponibles dans le monde entier (ce qui peut expliquer pourquoi ils sont verrouillés uniquement sur la 4G).