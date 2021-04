Huawei étend ses activités publicitaires et recherche des partenaires publicitaires en Europe en lançant le marché Huawei Ads. Cela permet aux annonceurs, aux agences et aux développeurs d’applications de trouver des clients parmi la base d’utilisateurs de Huawei. Le nouveau programme permettra également aux développeurs d’intégrer Huawei Ads dans leurs applications pour des revenus supplémentaires.

La portée mondiale de Huawei comprend 700 millions d’utilisateurs de smartphones. Les annonceurs du programme Huawei Ads pourront toucher des clients potentiels via 20 applications Huawei, y compris la galerie d’applications Huawei. Il diffusera également des publicités sur Petal Search de Huawei et sur des milliers d’applications tierces.

Huawei offrira des incitations aux agences et annonceurs en Europe pour rejoindre le programme Huawei Ads, y compris des crédits publicitaires gratuits, des rabais et des sessions de formation. Les experts pourront aider les annonceurs dans la configuration et l’optimisation des publicités.

Les partenaires actuels de Huawei Ads incluent Air China, BMW, Dior, Lexus, Gucci, KFC, TikTok, Pepsi, Disney et Puma.

Sur la base des partenaires actuels de Huawei, il semble que les marques mondiales bénéficieront principalement des publicités Huawei. Peut-être que la popularité décroissante de Huawei en Europe ne profitera peut-être pas aux marques locales de la publicité sur la plate-forme.

La source • Passant par