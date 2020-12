Huawei s’efforce vraiment de rendre sa propre boutique d’applications appelée AppGallery plus attrayante, et la dernière étape est destinée aux entreprises électroniques et aux développeurs d’applications. La société a annoncé le lancement de nouveaux outils de promotion, un kit d’annonces optimisé et offrira aux développeurs une part plus importante des revenus publicitaires que les autres plates-formes.

Dans un communiqué de presse, Huawei a annoncé que les propriétaires d’applications recevraient jusqu’à 90% des revenus publicitaires, contre 70% – c’est ce qu’Apple donne à ses développeurs. Il y aura trois niveaux de packages: le premier est pour les entreprises qui n’ont pas encore été introduites dans AppGallery et HMS, le second pour les applications qui sont sur le magasin mais qui ont besoin d’une intégration plus profonde dans les services mobiles, et le troisième pour les grands noms déjà inscrits comme Bolt Food, les grands magasins, les portails à emporter.

L’ensemble du kit d’intégration est assez simple, a déclaré Huawei. Il faut 15 minutes pour remplir une demande, un jour pour recevoir l’approbation et trois jours pour intégrer complètement n’importe quelle application dans l’univers HMS. Il y a aussi des promotions pour ceux qui décident de rejoindre – 5 à 10 jours de publicité gratuite qui coûte généralement jusqu’à 250 € par jour, l’accès aux notifications push et des positions supplémentaires dans la boutique AppGallery.

Bien qu’il s’agisse clairement d’un message destiné principalement aux développeurs, nous sommes heureux de voir que Huawei prend des mesures supplémentaires pour étendre son écosystème et le rendre plus utile. Les chances pour les États-Unis de s’adoucir et de permettre à Google de travailler avec Huawei sont minces pour le moment, les mises à niveau vers le HMS sont donc la meilleure chose à faire pour les fans et les clients de Huawei.