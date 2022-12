Huawei octroie des licences de brevets 5G pour rivaliser avec les sanctions américaines

Image d’une femme tenant un téléphone portable devant un logo Huawei affiché sur un écran d’ordinateur. Le Canada a annoncé jeudi son intention d’interdire l’utilisation des technologies chinoises Huawei et de l’équipement ZTE 5G pour protéger la sécurité nationale, rejoignant le reste du réseau de partage de renseignements dit Five Eyes.

Le géant chinois de la technologie Huawei a annoncé vendredi qu’il accorderait une licence pour sa technologie 5G au fabricant de combinés rival Oppo alors qu’il cherche à débloquer une nouvelle source de revenus après que son activité de smartphones a été écrasée par les sanctions américaines.

Huawei et Oppo, le quatrième plus grand fabricant de smartphones au monde, ont signé un “accord mondial de licences croisées de brevets, qui couvre les brevets essentiels aux normes cellulaires, y compris la 5G”.

Huawei possède un portefeuille massif de plus de 100 000 brevets dans le monde. C’est l’un des principaux détenteurs de brevets dans la technologie 5G, qui est l’Internet mobile ultra-rapide de nouvelle génération considéré comme essentiel pour soutenir les industries futures telles que l’intelligence artificielle et les voitures autonomes.

Lorsqu’une nouvelle génération de technologie cellulaire est en cours de développement, des normes dites mondiales doivent être créées. Ce sont des protocoles, des spécifications techniques et une conception qui permettent l’interopérabilité entre les réseaux 5G à l’échelle mondiale et permettent aux smartphones de communiquer avec ces réseaux.

Les organismes industriels sont chargés de les créer et des entreprises comme Huawei contribueront à leur création. Ces entreprises conçoivent des technologies qu’elles brevettent ensuite. Les brevets, qui sont essentiels aux normes de la 4G ou de la 5G, par exemple, seront considérés comme un “brevet essentiel standard” ou SEP.

Huawei n’a pas été agressif dans la monétisation de ces brevets par rapport à certains de ses rivaux comme Nokia et Ericsson.

Cependant, en 2019, les États-Unis ont utilisé un certain nombre de mesures, notamment une liste noire d’exportation pour couper Huawei des semi-conducteurs critiques dont il avait besoin pour ses smartphones et certains autres produits. Cela a écrasé l’activité smartphone de l’entreprise, qui était autrefois numéro un mondial à l’époque.

L’année dernière, le géant chinois de la technologie a indiqué qu’il commencerait à vendre sa technologie à d’autres entreprises via des brevets.

La société a précédemment déclaré qu’elle prévoyait de générer des revenus de 1,2 à 1,3 milliard de dollars grâce à la concession de licences de sa propriété intellectuelle entre 2019 et 2021. Huawei a déclaré avoir atteint ses attentes en matière de revenus de propriété intellectuelle pour 2021, mais n’a pas fourni de chiffre.

La 5G est devenue un élément controversé de la bataille technologique plus large entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays le considèrent comme une technologie essentielle. Mais les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Huawei représente une menace pour la sécurité nationale et ont fait pression sur d’autres pays pour qu’ils interdisent l’entreprise chinoise de leur infrastructure 5G. Huawei a nié à plusieurs reprises qu’il représente une menace pour la sécurité nationale.