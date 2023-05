Huawei nova Y91 devient officiel avec une encoche de type iPhone et une énorme batterie

Huawei vient d’ajouter aujourd’hui un autre milieu de gamme à sa série de smartphones nova, à savoir le nova Y91. Sa caractéristique la plus distinctive est peut-être l’encoche semblable à celle de l’iPhone. L’énorme îlot de caméra à l’arrière ne peut pas non plus être facilement ignoré.

Le Huawei nova Y91 est livré avec un grand écran tactile LCD 1080×2376 de 6,95 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz, le SoC Qualcomm Snapdragon 680 à la barre, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, et un absolument énorme Batterie de 7 000 mAh qui se charge à 22,5 W avec la brique intégrée.









Huawei nova Y91

À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8 et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, vous obtenez un jeu de tir de 8 MP à l’avant. Le téléphone exécute l’EMUI 13 de Huawei et ne prend pas en charge la 5G ou le Wi-Fi 6. Il dispose de Bluetooth 5.0 et d’un port USB-C, mais pas de prise casque 3,5 mm.









Huawei nova Y91 en Moonlight Silver (à gauche) et Starry Black (à droite)

Le capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation. La nova Y91 sera disponible en Moonlight Silver et Starry Black. Il mesure 171,6 x 79,9 x 8,9 mm et pèse 214 g. On ne sait toujours pas combien coûtera cet appareil ni quand il sera disponible.