Huawei nova Y61 annoncé avec une caméra principale de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh

Le dernier ajout à la gamme nova économique de Huawei est ici avec le nova Y61. L’appareil est répertorié sur le site Web mondial de Huawei avec ses principales spécifications.

Huawei nova Y61 apporte un écran LCD IPS de 6,52 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. La caméra selfie 5MP est logée dans une découpe en forme de goutte d’eau. Nova Y61 apporte un appareil photo principal de 50MP avec une ouverture F1.8 aux côtés d’une caméra macro de 2MP et d’un module de profondeur. Le téléphone est équipé d’un chipset octa-core sans nom avec 4/6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le côté logiciel est couvert par EMUI 12 tandis que la batterie de 5 000 mAh offre une charge rapide de 22,5 W via USB-C. Malheureusement, le téléphone est uniquement compatible LTE et prend en charge la norme de connectivité Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) datée.

Huawei nova Y61 est disponible dans les couleurs Sapphire Blue, Mint Green et Midnight Black. Le prix et la disponibilité ne sont pas encore détaillés.







Huawei nova Y61 dans toutes ses couleurs

La source