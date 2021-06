Huawei nova 8i apparaît dans un rendu officiel

Huawei a confirmé il y a quelques jours à peine que le tout nouveau smartphone nova 8i se dirigeait vers l’Asie du Sud-Est et divulguait également quelques spécifications majeures. Mis à part la brève description de la conception, nous ne l’avons toujours pas bien regardé. Jusqu’à présent, c’est.

Un rendu d’apparence officielle du combiné est apparu en ligne, avec l’aimable autorisation de Playfuldroid, montrant une partie de la conception arrière. Et comme prévu, le téléphone adopte un look de type Mate 30 Pro avec un module de caméra circulaire transportant quatre tireurs et un flash LED positionné à côté.

Cela est peut-être dû au rendu lui-même, mais la vitre arrière semble plus incurvée que d’habitude et le cadre latéral est également assez fin. La bascule du volume et le bouton d’alimentation, qui sert aussi très certainement de lecteur d’empreintes digitales, sont placés sur le côté droit l’un à côté de l’autre.

La couleur illustrée est probablement le Moonlight Silver, laissant le Starry Black et le Interstellar Blue un mystère pour le moment. La conception avant reste également inconnue, mais Playfuldroid a déclaré dans le rapport précédent qu’il adopterait une découpe perforée pour la caméra frontale dans le coin supérieur gauche de l’écran.

