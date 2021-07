Huawei nova 8i annoncé avec Snapdragon 662, quad caméra 64MP et charge 66W

La série nova 8 de Huawei comprend un total de quatre smartphones – nova 8 5G, nova 8 Pro 4G, nova 8 Pro 5G et nova 8 SE. Ce nombre passe à cinq aujourd’hui alors que la société a ajouté un nouveau membre à la gamme – nova 8i.

Le nova 8i arbore un écran LCD FullHD+ de 6,67″ présenté comme un « écran sans bord » par Huawei, qui est entouré de cadres de 1,3 mm sur les côtés gauche et droit et d’un cadre de 1,35 mm sur le dessus. L’écran a également une forme de pilule découpe dans le coin supérieur gauche abritant la caméra selfie 16MP.

Le panneau arrière du Huawei nova 8i abrite quatre caméras à l’intérieur d’un îlot circulaire. La configuration se compose d’unités de capteur primaire 64MP, ultralarge 8MP, macro 2MP et de capteur de profondeur 2MP. Huawei affirme que la coque arrière a une courbure 4D qui « offre des bords arrondis conçus avec précision, pour un toucher ultra-lisse ».

Sous le capot, le Huawei nova 8i possède un SoC Snapdragon 662 avec 6 Go/8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et sur le plan logiciel, vous obtenez Android 10 avec EMUI 11 au lieu d’Android 11.

Le nova 8i dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et alimente l’ensemble de l’emballage par une batterie de 4 300 mAh, qui devrait passer de plat à 60 % en 17 minutes et se charger complètement en 38 minutes avec le chargeur 66 W fourni.









Huawei nova 8i

Le Huawei nova 8i est disponible dans les couleurs Moonlight Silver, Interstellar Blue et Starry Black et est en pré-commande en Malaisie en configuration 8 Go/128 Go pour 1 299 MYR via la boutique en ligne de la société.

La source