Huawei nova 8 s’échappe de la Chine avec le chipset Kirin 820E

Huawei a présenté le nova 8 en décembre et le téléphone atteint maintenant son premier marché international.

Cependant, au lieu de venir avec le chipset Kirin 985 avec un processeur à 2,58 GHz, la société apporte le nova 8 en Russie avec Kirin 820E – un chipset milieu de gamme de 7 nm.

Le processeur du Huawei nova 8 a six cœurs – 3x Cortex-A76 à 2,22 GHz et 3x Cortex-A55 à 1,84 GHz. Le GPU est Mali-G57, et le reste des spécifications reste le même que la variante chinoise. Les clients russes obtiendront la variante de mémoire 8/128 Go, mais il n’y a pas de fente pour carte.

L’écran est un OLED de 6,57 pouces avec 1B de couleurs, une résolution Full HD+ et un scanner d’empreintes digitales UD. Il a un seul trou de perforation au milieu pour le vivaneau 32MP, tandis que la configuration de la caméra à l’arrière comprend des unités principales de 64MP et ultralarges de 8MP ainsi que quelques capteurs de 2MP pour la profondeur et la macro.

L’une des meilleures caractéristiques du nova 8 est ses capacités de charge – la batterie de 3 800 mAh est livrée avec une charge rapide de 66 W qui apporterait une charge de 60% en seulement 15 minutes, tandis que la cellule entière peut être remplie en seulement 35 minutes.

Il y a une couleur actuellement proposée par Huawei Russie – Powder Pink. Le prix du téléphone est de 39 999 RUB, soit environ 550 $. À titre de comparaison, le téléphone coûte (l’équivalent de) 500 $ en Chine, et c’est avec le chipset le plus puissant.

La source (en russe) | Passant par