Huawei Nova 8 SE Life lancé discrètement en Chine

Un nouveau smartphone Huawei milieu de gamme a été introduit en Chine plus tôt dans la journée avec l’édition Nova 8 SE Life. Il s’agit d’une version réduite du Nova 8 SE de l’année dernière.

Il y a un écran de 6,6 pouces légèrement plus grand avec une résolution FHD + à l’avance bien qu’il s’agisse d’un écran LCD au lieu d’un panneau OLED. L’encoche en forme de goutte d’eau a été remplacée par une découpe perforée pour la caméra selfie 16MP.

Les caméras arrière sont également rétrogradées avec un tireur principal de 48 MP aux côtés de deux modules de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Il y a un chipset Kirin 710A sous le capot associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie est de 4 000 mAh et prend en charge une charge filaire rapide de 40 W. EMUI 10.1 avec Android 10 couvre le département logiciel

Huawei Nova 8 SE Life est disponible dans les couleurs Magic Night Black et Frost Silver avec un prix de vente de 1 899 CNY (292 $). L’appareil est disponible dans la boutique en ligne de Huawei et chez les revendeurs partenaires.