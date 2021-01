Huawei a annoncé le duo nova 8 et 8 Pro le mois dernier, mais ils ont été mis en vente il y a quelques jours à peine. Dans le but de renforcer l’élan, la société a apporté une édition spéciale King of Glory avec un design intéressant et un nouveau thème d’interface utilisateur sympa.









Huawei nova 9 Pro édition King of Glory

Le dos violet du téléphone est gravé du caractère Luban sur le dessus, tandis que les composants internes sont inchangés. Cela signifie que vous obtenez un Kirin 985 SoC, un panneau OLED de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une configuration à quatre caméras à l’arrière (64 principales + 8 ultra-larges + 2MP macro + 2MP de profondeur).

L’édition spéciale coûte également autant que la version régulière – elle sera mise en vente demain en Chine au prix de 3 999 CNY (620 $).

La source (en chinois)