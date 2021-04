Huawei a annoncé la nova 8 Pro 5G en décembre dernier, et maintenant la société l’a suivie avec une version 4G, qui est en fait une nova 8 Pro 5G sans prise en charge de la 5G. Cela signifie que la nova 8 Pro 4G est livrée avec un SoC Kirin 985, EMUI 11.0 basé sur Android 10 et deux options de mémoire – 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go.

Le Huawei nova 8 Pro 4G est construit autour d’un écran OLED 6,72 « FullHD + 120Hz d’une résolution de 2676 x 1236 pixels avec un lecteur d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique et un trou en forme de pilule dans le coin supérieur gauche pour les caméras 16MP de large et 32MP ultra-larges .

À l’arrière, nous obtenons une configuration à quatre caméras, qui est une combinaison d’unités primaires 64MP, ultrawide 8MP, profondeur 2MP et macro 2MP.

La nova 8 Pro 4G est proposée en quatre couleurs et l’ensemble du pack est alimenté par une batterie de 4000 mAh qui tire son énergie via un port USB-C jusqu’à 66 W. Huawei affirme que le chargeur 66 W fourni peut remplir la cellule de plat à 60% en 15 minutes, avec une charge complète prenant encore 20 minutes.

Huawei n’a pas révélé le prix et la disponibilité de la nova 8 Pro 4G au moment de la rédaction de cet article, mais cela pourrait coûter moins cher que son homologue 5G, qui a été lancé avec un prix de 3999 CNY (615 $ / 510 €) pour le modèle 8 Go / 128 Go et 4399 CNY (680 $ / 560 €) pour la version 8 Go / 256 Go.

La source (en chinois) | Passant par