Juste au bon moment, Huawei a présenté sa série nova 8 en Chine avec les modèles vanilla nova 8 et nova 8 Pro. Les deux offrent des écrans à taux de rafraîchissement élevé, des chipsets Kirin 985 et des caméras quad 64MP ainsi qu’une charge filaire de 66W et une connectivité 5G.

Huawei nova 8

La nova 8 apporte un écran FHD + OLED incurvé à 90 Hz de 6,57 pouces avec une découpe de trou de perforation centrée pour sa caméra selfie de 32 MP. Un scanner d’empreintes digitales est également caché sous le panneau tandis que la découpe de la grille du haut-parleur fait partie du cadre supérieur.

Nous avons un îlot de caméra elliptique à l’arrière avec un capteur principal de 64MP aux côtés d’un vivaneau ultra-large de 8MP et de deux capteurs de 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Le téléphone est alimenté par le Kirin 985 qui a fait ses débuts sur le Honor 30 en avril. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage.

La façade logicielle est couverte par Android 10 avec EMUI 11 et le système HMS de Huawei. La batterie atteint 3800 mAh et prend en charge une charge rapide filaire de 66 W.

La nova 8 est disponible dans les couleurs argent, violet, vert et noir. Il coûte 3299 CNY (505 $) dans sa version 8/128 Go, tandis que la variante 8/256 Go coûte 3699 CNY (565 $). Huawei prend déjà des commandes alors que les ventes officielles ouvriront le 30 décembre. La disponibilité internationale n’a pas été détaillée à ce stade.

Huawei nova 8 Pro

Le nova 8 Pro est livré avec un OLED plus grand de 6,72 pouces avec une résolution FHD + et augmente le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Son panneau est également incurvé et offre une sortie couleur 10 bits qui devrait se traduire par des couleurs plus profondes et plus saturées. Il y a un vivaneau selfie 16MP principal dans la découpe en forme de pilule rejoint par un module ultra-large de 32MP. Le scanner d’empreintes digitales se trouve toujours sous l’écran.

À l’arrière, la configuration de la caméra quadruple est reportée de la nova 8. Vous obtenez une batterie légèrement plus grande de 4000 mAh et la même charge rapide de 66W. Aucun changement du côté logiciel – c’est toujours EMUI 11 au-dessus d’Android 10 avec l’écosystème d’applications HMS de Huawei.

La nova 8 Pro est disponible dans les mêmes nuances que la vanilla nova 8. La vente au détail est fixée à 3 999 CNY (611 $) pour la version 8/128 Go, tandis que celle avec 256 Go de stockage coûte 4 399 CNY (672 $). Conseil des ventes le 30 décembre.