Nous nous attendons à voir la série nova 8 de Huawei le 23 décembre en Chine et après plusieurs fuites, notre premier aperçu de la vanilla nova 8 de ce qui semble être un magasin Huawei en Chine. Les images nous donnent un aperçu détaillé du téléphone de tous les côtés et confirment également les spécifications précédemment divulguées, notamment l’écran incurvé de 6,57 pouces, le chipset Kirin 985 et la charge de 66 W.









Huawei nova 8 en main

Le téléphone dispose d’une découpe perforée centrée et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra selfie arrive à 32MP tandis que l’arrière abrite un îlot de caméra ovale avec un capteur principal 64MP f / 1.9 aux côtés d’un module ultra-large 8MP et de deux modules 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.

Nous obtenons même les dimensions officielles du téléphone qui sont de 160,1 x 74,1 x 76,4 mm. Le combiné pèse 169 grammes.









Images en direct du Huawei nova 8

La section à propos de l’appareil révèle également une batterie de 3700 mAh avec une charge rapide de 66 W et EMUI 11 sur Android 10. La nova 8 sera disponible en versions 8/128 Go et 8/256 Go dans des couleurs dégradées, violettes, vertes et noires. La vente au détail en Chine commencerait à 3000 CNY (459 $), bien que nous devrons attendre l’annonce du 23 décembre pour connaître les détails officiels des prix et de la disponibilité.

La source (en chinois) | Via