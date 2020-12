Huawei rafraîchit sa gamme de smartphones Nova avec le lancement de Huawei Nova 8 Pro et Huawei Nova 8. Les deux nouveaux smartphones sont livrés avec le support 5G, Kirin 985 SoC, quatre caméras arrière et deux options de stockage. Pour le moment, les nouveaux appareils Huawei Nova 8 sont disponibles en Chine et les détails de sa disponibilité mondiale restent flous. Le fabricant chinois de smartphones propose une multitude d’appareils en Inde dans le cadre de sa série P premium et de sa série Y économique.

En termes de prix, les options de stockage 8 Go de RAM + 128 Go et 8 Go de RAM + 256 Go du Huawei Nova 8 Pro coûtent respectivement 3 999 CNY (environ 45100 Rs) et 4399 CNY (environ 49600 Rs). Alors que le prix vanille Huawei Nova 8 est fixé à 3299 CNY (environ Rs 37200) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go et CNY 3699 (environ Rs 41700) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 256 Go. Les deux téléphones sont disponibles sur la chaîne officielle Huawei Vmall. Sa vente débutera en Chine à partir du 7 janvier 2021.

À partir du Huawei Nova 8 Pro, le téléphone dispose d’un écran Full HD + OLED de 6,72 pouces (1 236 x 2676 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré. Sous le capot, il contient le Kirin 985 SoC accompagné de 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage intégré. Le téléphone prend également en charge les cartes double SIM (nano) et exécute EMUI 11 basé sur Android 10 (sans aucun service Google). Sa configuration de caméra arrière quadruple comprend une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une configuration de caméra arrière double qui abrite un capteur de 32 mégapixels avec un objectif ultra-large et un appareil photo portrait de 16 mégapixels.

Les autres fonctionnalités du Huawei Nova 8 Pro incluent Bluetooth 5.2, le port USB Type-C et NFC. Il contient une batterie de 4000 mAh avec un support de charge rapide de 66 W.

Les fonctionnalités du Huawei Nova 8 sont plus ou moins similaires à celles du Nova 8 Pro, bien que le modèle vanilla ait un écran et une batterie relativement plus petits. Il est livré avec un écran OLED Full-HD + incurvé de 6,57 pouces (1 080 x 2340 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En termes d’optique, il comprend un capteur principal de 64 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il y a un vivaneau selfie de 32 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation.

Le Huawei Nova 8 vanille est équipé d’une batterie de 3800 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 66 W. Ses options de connectivité sont les mêmes que celles de son frère Pro.