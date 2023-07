Huawei nova 11 Pro en examen

Dites bonjour au Huawei nova 11 Pro, un téléphone qui est fermement assis dans le milieu de gamme supérieur mais qui ressemble à un produit phare à part entière.

La sensation premium commence avec la boîte de vente au détail, qui contient un étui, un câble USB et un chargeur 100W. Huawei affirme qu’il dépassera le téléphone à 100 % en seulement 20 minutes si vous ne l’utilisez pas, ou à 50 % en 15 minutes si vous le faites.









Déballage du Huawei nova 11 Pro

La série nova de Huawei a toujours été axée sur le design et le 11 Pro l’amène à un autre niveau. Nous avons la couleur noire avec des accents dorés sur le logo et autour de l’objectif principal de l’appareil photo, mais il existe une couleur verte unique sur le marché actuel. Les deux modèles sont revêtus de cuir nova Monogram Vegan, qui ajoute une touche de classe et de qualité au téléphone.

Ni le noir avec des accents dorés ni l’or n’est la tasse de thé de tout le monde, mais il est indéniable que le nova 11 Pro se démarque dans une mer d’appareils de dalle utilitaires.

À l’avant, il y a un OLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une prise en charge HDR10 et une netteté de 429 ppp. À l’intérieur se trouve un chipset Snapdragon 778G limité à 4G, et il est couplé à 8 Go de RAM. La batterie est une unité de 4 500 mAh, avec 256 Go ou 512 Go de stockage.

Côté appareil photo, le Huawei nova 11 Pro en a deux à l’avant et deux à l’arrière. À l’avant, il y a un tireur selfie ultra large 60MP 17mm avec autofocus et un appareil photo selfie portrait 8MP 52mm également avec af. À l’arrière, il y a un appareil photo large 50MP et un ultra large 8MP – encore une fois, tous deux avec autofocus.

Le Huawei nova 11 Pro s’annonce comme un téléphone assez performant. Il est à gagner en Chine pour le moment et il y a un léger inconvénient à ce qu’il soit un choix valable sur le marché mondial. Le Huawei nova 11 Pro ne dispose pas des services Google Play. Pourtant, la galerie d’applications de Huawei couvre désormais à peu près toutes les applications dont un utilisateur normal aurait besoin, ce qui, associé à d’excellentes spécifications et à un look extravagant, pourrait faire du nova 11 Pro un choix solide.

Restez à l’écoute pour notre examen!