Huawei nova 10z apporte un appareil photo 64MP, des looks familiers

Huawei devrait présenter la série Mate 50 aujourd’hui, mais un autre appareil est soudainement apparu dans le magasin de l’entreprise – le Huawei nova 10z. Ce téléphone apporte un appareil photo principal de 64 MP et un prix agressif de 230 $. Il est très similaire au Huawei nova 8 SE Youth mais dispose d’une configuration de caméra plus puissante.

Huawei a conservé l’écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution de 1080p et un trou de perforation pour la même caméra frontale de 16MP. La société a seulement révélé qu’il y avait un processeur octa-core à l’intérieur correspondant au chipset Kirin 710A à l’intérieur du nova 8 SE Youth, donc probablement aucun changement là-bas non plus. Les options de stockage sont de 128 Go et 256 Go, mais la RAM n’a pas été confirmée.

L’argument de vente de ce smartphone nova 10z est la triple caméra à l’arrière. Il y a un tireur principal de 64MP avec un objectif f/1.9, un appareil photo ultra grand angle 8MP f/2.4 et une unité macro 2MP.

La capacité de la batterie est de 4 000 mAh et elle est livrée avec un support de charge de 40 W.

L'interface utilisateur est HarmonyOS 2.0, il y a une prise audio de 3,5 mm et la connectivité 802.11 a/b/g/n/ac et Bluetooth 5.1.











Huawei nova 10z

Le Huawei nova 10z est immédiatement disponible à l’achat uniquement en Chine en trois couleurs – noir, argent et vert. Les prix sont de 1 599 CNY (230 $) ou 1 799 CNY (260 $), selon le stockage.

