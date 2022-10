Huawei nova 10 SE est livré avec un corps mince et une grosse batterie avec une charge de 66 W

La série Huawei nova 10 a été présentée à l’IFA 2022 à Berlin le mois dernier. Nous avons vu une vanille et une variante Pro, et maintenant la société ajoute un troisième membre – voici le Huawei nova 10 SE.

L’appareil conserve la conception de l’anneau Star Orbit avec deux grands cercles pour la configuration de la caméra et dans un corps raisonnable de 184 g d’une épaisseur de seulement 7,39 mm.











Huawei nova 10 SE

La nova 10 SE fonctionne sur Snapdragon 680G qui est une puce uniquement LTE avec un processeur octa-core – quatre cœurs Kryo 265 Gold (dérivé Cortex-A73) fonctionnant à 2,4 GHz et quatre Kryo 265 Silver (dérivé Cortex-A53) à 1,9 GHz. Il contient également un GPU Adreno 610 et se décline en trois versions de mémoire 6/128 Go, 8/128 Go et 8/256 Go.

L’avant comporte un OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD +, mais le scanner d’empreintes digitales se trouve sur le côté au-dessus de la touche d’alimentation.

Le Huawei nova 10 SE est livré avec un appareil photo principal de 108MP avec un objectif f/1.9 dont l’enregistrement vidéo est malheureusement limité à 1080p. À côté se trouvent un vivaneau ultra large 8MP et une caméra macro 2MP. À l’avant se trouve une caméra selfie 16MP f/2.2.

Huawei lance le téléphone sur le marché mondial, ce qui signifie qu’il démarre EMUI 12 et non HarmonyOS.

Le nova 10 SE est livré avec une batterie de 4 500 mAh qui charge 66 W via le port USB-C. Il dispose de deux emplacements SIM et NFC, mais ce dernier est exclusif aux variantes avec 8 Go de RAM.

Huawei nova 10 SE est disponible dans les couleurs Starry Silver, Mint Green et Starry Black. Le prix et la disponibilité restent inconnus pour le moment.

