Huawei a présenté la série nova 10 sur le marché mondial lors de l’IFA 2022 à Berlin. Nous avons assisté à la conférence et au discours d’ouverture et avons même eu du temps seul pour les premières impressions pratiques avec la version Pro.

Maintenant, le nova 10 Pro est avec nous au siège et bien que nous ayons déjà révélé ses exploits les plus impressionnants en un coup d’œil, voici ce que Huawei emballe dans la boîte.

La série nova a toujours été centrée sur le design et le 10 Pro est aussi joli qu’un smartphone peut l’être. Notre unité en argent a un revêtement mat lisse avec le logo nova qui se démarque. La touche d’alimentation a un accent rouge soigné et l’ensemble de l’appareil tient parfaitement dans la paume.

Le corps est incroyablement mince pour un tel téléphone, mais l’îlot de caméra en trois étapes se gonfle beaucoup. Non seulement cela le fait osciller massivement sur une surface plane, mais cela rend également le téléphone très lourd.

La couleur or est généralement acceptée comme un symbole de glamour et de prestige en Chine, et Huawei a dépensé beaucoup pour accentuer la flamboyance du nova 10 Pro. L’unité Silver a le plus d’or de toutes, avec l’anneau extérieur et le cercle autour de la caméra principale au milieu.

La couleur est également présente sur le fond d’écran par défaut, et comme le téléphone est livré avec EMUI 12 (au lieu d’Harmony OS), il existe une application Thèmes qui peut dorer même les icônes.









Huawei Nova 10 Pro

Le nova 10 Pro a le même chipset que le nova 9 Pro qui est limité à LTE. Nous aimons le fait qu’il y ait un chargeur 100W avec le câble approprié dans la boîte et qu’il y ait aussi un boîtier en plastique transparent. Une fois que vous l’avez mis sur le téléphone, la bosse de la caméra est toujours là, mais elle dépasse beaucoup moins.

Nous avons remis le Huawei nova 10 Pro à notre équipe de test. Une fois qu’ils auront terminé les tests et les verdicts, l’examen complet sera terminé, alors restez à l’écoute.