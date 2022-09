Huawei nova 10 et nova 10 Pro se lancent en Europe, voici les prix

Les Huawei nova 10 et nova 10 Pro ont été lancés en Chine début juillet, maintenant le duo de milieu de gamme est prêt à affronter l’Europe. Le délai de lancement exact n’a pas encore été fixé, la société a seulement déclaré s’attendre à ce que les nouveaux modèles apparaissent sur le Huawei Store officiel “dans les mois à venir”. Huawei a cependant révélé les prix.

















Les Huawei nova 10 et nova 10 Pro arrivent bientôt en Europe

Le Huawei nova 10 coûtera 430 £ (ce qui se convertit en 500 $/500 €/40 000 ₹). Pour rappel, les deux téléphones sont alimentés par le Snapdragon 778G. Celui-ci est doté d’un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz avec une seule caméra selfie ultra large de 60 MP (100 °), ainsi que d’une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 66 W.

Le Huawei nova 10 Pro coûtera 630 £ (730 $/730 €/58 000 ₹). Celui-ci comprend un plus grand écran OLED de 6,78 pouces à 120 Hz, ainsi qu’un appareil photo supplémentaire de 8 MP à l’avant. La configuration de la triple caméra à l’arrière est identique entre les deux modèles, 50MP principal, 8MP ultra large (112°) et un capteur de profondeur 2MP. Le Pro dispose d’une batterie plus grande et plus rapide – 4 500 mAh avec une charge de 100 W (une recharge de 20 à 80 % ne prendra que 10 minutes).

Les deux téléphones seront disponibles dans une seule configuration de mémoire – 8 Go de RAM et 256 Go de stockage – et vous pourrez choisir entre les coloris Silver et Black.



La Huawei Watch D dispose de fonctionnalités avancées de suivi de la santé

La Huawei Watch D arrive en octobre et se vendra 400 £ (460 $/460 €/37 000 ₹). Si cela semble cher, sachez que cette montre dispose d’un suivi de santé très avancé – elle dispose d’un capteur ECG et peut même mesurer votre tension artérielle.