Huawei : Non, les puces Kirin ne reviendront pas en 2023

Une rumeur circule sur le réseau social chinois Weibo, concernant le retour de Kirin en 2023. En raison des sanctions américaines, Huawei n’a pas été autorisé à utiliser certaines technologies et à faire affaire avec certaines entités et, par conséquent, le Kirin SoC interne de l’entreprise. le développement et la production se sont arrêtés. Donc, en dehors d’un nombre limité de téléphones avec Kirin 710A Huawei de milieu de gamme, la gamme est en grande partie au rendez-vous.

Maintenant, il y a eu plusieurs rapports selon lesquels le développement a été redémarré et nous pourrions voir un retour de la gamme. Cependant, dans une réponse officielle, Huawei a démenti ces rumeurs.

Il y a actuellement un gros obstacle devant Huawei car la société ne trouve aucun fabricant de puces qui n’utilise pas la technologie américaine dans ses usines. Et il semble que la société ait peut-être renoncé à essayer de trouver une solution pour le moment.

La source (en chinois)