Huawei mettra à jour environ 100 appareils Android vers HarmonyOS, le premier lot l’obtient aujourd’hui

Huawei a dévoilé la deuxième version majeure d’HarmonyOS et plusieurs nouveaux appareils qui l’ont préinstallé – mais ce sont deux montres et deux tablettes, pas de téléphones. Et pourtant, à ce jour, il existe des téléphones qui peuvent exécuter le nouveau système d’exploitation.

C’est une migration massive, la société prévoit de passer environ 100 appareils (téléphones et tablettes) d’Android à HarmonyOS 2.0. Notez que cela ne se produira initialement qu’en Chine, donc les propriétaires de Huawei en Occident devront attendre – en fait, la société n’a fait aucune mention du moment où les appareils à l’étranger passeront au nouveau système d’exploitation.

Au moins, effectuer un déploiement uniquement en Chine simplifie la question de savoir ce qui se passe avec les applications nécessitant les services Google Play (la liste comprend des appareils assez anciens, antérieurs à la suppression de Huawei). Ces unités vendues en Chine n’ont jamais eu de services Google, ce n’est donc pas un problème.

Voici les deux premiers lots d’appareils qui seront mis à jour – le premier peut faire le saut aujourd’hui, le second sera invité au troisième trimestre (juillet-septembre).

En premier lieu, les modèles phares récents, leurs utilisateurs peuvent s’inscrire pour recevoir HarmonyOS 2.0 à partir d’aujourd’hui (en utilisant les applications My Huawei et Huawei Club). Eh bien, pas si récent, la série Mate 30 est sur la liste et celle-ci est sortie en 2019. Les séries P40 et Mate 40 peuvent également l’obtenir aujourd’hui, tout comme le MatePad Pro original.

Ensuite, au troisième trimestre, les anciens modèles Huawei Mate 20, ainsi que les séries nova 6, 7 et 8, ainsi que le non-Pro MatePad seront invités à la soirée Harmony. Notez que lorsque Huawei dit « Série Mate 20 » ou similaire, cela signifie « sauf les modèles Lite ».

Ensuite, au quatrième trimestre, un certain nombre de séries V et S seront mises à jour, ainsi que des produits phares plus anciens comme le P30 Pro, les modèles Mate 20 X et plusieurs tablettes M6 et plus encore.

Cela ne s’arrête pas là – au cours du premier semestre de l’année prochaine, certains modèles très anciens, notamment la série Huawei P10 (2017), la série Mate 10 (également 2017), les appareils P20 et Mate 20. Les appareils les plus anciens de la liste sont probablement le duo Mate 9 datant d’aussi loin que 2016.

Voici le programme complet, vous devrez zoomer pour voir de plus près car il y a beaucoup d’appareils.

Le calendrier complet des téléphones et tablettes Android qui recevront une mise à jour HarmonyOS

Soit dit en passant, les utilisateurs qui ne sont pas à l’aise pour installer le logiciel par eux-mêmes peuvent visiter l’un des 66 magasins en Chine et demander à quelqu’un de les aider tout au long du processus.