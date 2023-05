Huawei met à jour le MateBook X Pro 2023 et le MateBook 16S avec les puces Intel de 13e génération

Huawei a ajouté des processeurs Intel de 13e génération à la gamme MateBook X Pro et MateBook 16S et a attaché 2023 à leurs noms. Sinon, il y a très peu de différences matérielles entre les deux et leurs homologues de 2022.

En fait, dans le cas du Huawei MateBook X Pro 2023, il n’y a pas d’autres différences en dehors du nouveau processeur. L’ordinateur portable va des puces de la série P de 12e génération d’Intel au lac Raptor de 13e génération avec un choix de Core i5-1340P et de i7-1360P plus populaire. Le processeur est livré avec la même enveloppe thermique de 28 W et la même configuration à 12 cœurs et 16 threads.

Ceux-ci sont répartis entre 4 cœurs de performance et 8 cœurs efficaces. La RAM est de 16 Go ou 32 Go, tandis que les graphiques sont pris en charge par le GPU Intel Iris Xe.

L’écran est toujours le même, bel écran tactile LTPS 90 Hz de 14,2 pouces au format 3: 2 avec une résolution de 3120 x 2080 pixels et une luminosité maximale de 500 nits.

Il y a une batterie de 60 Wh à l’intérieur du MateBook X Pro 2023 et quatre 4 ports USB-C sur ses côtés – deux Thunderbolt 4 à gauche et deux USB-C à droite.









Huawei MateBook X Pro 2023

Le MateBook X Pro 2023 ne pèse que 1,26 kg et est revêtu d’un corps métallique « apaisant pour la peau ». Vous pourrez le saisir en trois couleurs – Space Grey et Ink Blue and White, qui ont un revêtement à grain fin. Le MateBook X Pro 2023 est en vente le 1er juin à partir de 2 199 €/1 799 £.

Passons au MateBook 16S 2023. Il s’agit d’un 16 pouces de 1,99 kg avec un écran tactile 2520×1680 au format 3:2. Huawei affirme que l’écran atteint 400 nits, soit 100 de plus que la génération précédente et constituerait une grande amélioration (300 nits, c’est donc 2017).

Le choix de processeur est tous les 13e génération et toutes les séries H (45W) – i9-13900H, i7-13700H et i5-13500H.









Huawei MateBook 16S 2023

Le MateBook 16S sera en vente le 1er juin à partir de 1 799 €/1 499 £.