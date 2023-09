Huawei MatePad Pro 13.2 fait ses débuts avec un écran cranté, un Kirin 9000s et une batterie de 10 100 mAh

Huawei a organisé un événement de lancement de produit en Chine plus tôt dans la journée, au cours duquel nous avons reçu la nouvelle édition Mate 60 RS Ultimate Design ainsi qu’une nouvelle tablette baptisée MatePad Pro 13.2. Comme son nom l’indique, cette tablette dispose d’un grand écran OLED de 13,2 pouces avec une résolution de 1920 x 2880 px et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le panneau arbore un rapport hauteur/largeur de 3:2 et une luminosité maximale jusqu’à 1 000 nits.

Il y a une caméra frontale de 16 MP logée à l’intérieur d’une encoche de 16 MP sur le côté horizontal. L’écran présente des cadres incroyablement fins. MatePad Pro 13.2 abrite un total de six haut-parleurs et quatre microphones pour une captation optimale de la voix pendant les appels.

L’ardoise ne mesure que 5,5 mm d’épaisseur et pèse 580 grammes. Le dos présente une conception en fibre de brocart et un îlot de caméra circulaire avec une caméra principale de 13 MP et un capteur ultra-large de 8 MP.

Huawei n’a pas répertorié le chipset utilisé sur le MatePad Pro 13.2, bien que les spéculations suggèrent qu’il est équipé du même chipset Kirin 9000s que celui utilisé dans la série Mate 60. La tablette est disponible dans une version Wi-Fi uniquement avec 12/16 Go de RAM et 256/512/1 To de stockage.

Le côté logiciel est couvert par HarmonyOS 4 et la tablette dispose également d’une batterie de 10 100 avec une charge rapide filaire de 88 W. Huawei propose un nouveau stylet M-Pencil de troisième génération ainsi qu’un nouveau clavier Huawei Smart Magnetic, tous deux vendus séparément.

MatePad Pro 13.2 est disponible en vert, noir et blanc. Le prix en Chine commence à 5 199 CNY (711 $) pour la version 12/256 Go et monte jusqu’à 6 999 CNY (957 $) pour la version 16 Go/1 To.

