Huawei MatePad Pro 12,6 pouces pour examen

Dites bonjour au Huawei MatePad Pro 12.6 – la tablette la plus récente et la plus premium de Huawei pour contrer les goûts de l’Apple iPad Pro et du Samsung Galaxy Tab S7+.

Il y a quelques choses notables à propos du MatePad Pro – il fonctionne sur Harmony OS 2.0 de Huawei au lieu d’Android, possède un chipset Kirin 9000E, prend en charge le crayon M-Pencil et le clavier magnétique intelligent de Huawei, et est construit autour d’un magnifique écran OLED de 12,6 pouces.

Dans la boîte, le MatePad Pro est accompagné d’un câble USB, d’un chargeur 40 W et d’un dongle USB vers 3,5 mm.

Pour la toute première fois, Huawei a préchargé son propre système d’exploitation Harmony 2.0 sur une tablette, au lieu d’Android, mais le changement n’est pas aussi spectaculaire qu’il y paraît.

L’interface principale est très similaire à ce que vous trouverez sur une tablette Android ou iOS – vous obtenez des applications sur plusieurs écrans d’accueil, un dock en dessous et les applications les plus récemment utilisées à côté. Un balayage en haut à gauche de l’écran d’accueil apporte des notifications et en haut à droite un menu rapide avec des bascules et un curseur de luminosité.

Vous pouvez utiliser jusqu’à quatre applications à la fois sur l’écran (uniquement les applications prises en charge) pour le multitâche en écran partagé.

Adressons-nous à l’éléphant dans la pièce – le Huawei MatePad Pro ne prend pas en charge les services Google Play, mais vous pouvez en fait installer des applications Android sur cette tablette via la Huawei AppGallery ou en les chargeant latéralement. Le téléchargement d’un APK et son installation fonctionnent pour certaines applications.







Harmony OS sur le Huawei MatePad Pro

Le Huawei MatePad Pro devient un appareil formidable avec l’ajout du Huawei M-Pencil et du Smart Magnetic Keyboard, normalement vendus séparément. Le M-Pencil coûte 99 €, mais sera probablement fourni avec le MatePad Pro, tandis que le clavier magnétique intelligent coûte 129,99 € seul.







M-Pencil et clavier magnétique intelligent de Huawei

Le M-Pencil doit être associé au MatePad Pro avant de pouvoir l’utiliser. Il se fixe magnétiquement sur le côté de l’ardoise et tient très fermement. Le M-Pencil a jusqu’à 10 heures d’autonomie et se recharge sur le côté de la tablette ou via son propre chargeur magnétique. Il tient parfaitement dans la main et est un plaisir à utiliser comme stylo pour la prise de notes.

Pour ceux qui préfèrent prendre des notes avec un clavier dédié, le Smart Magnetic Keyboard est un excellent outil. Les touches donnent une sensation tactile réactive et ont un déplacement raisonnable pour un tel accessoire. Nous avons immédiatement pris l’habitude d’utiliser des raccourcis clavier typiques comme Alt + Tab et de revenir à l’écran d’accueil avec le bouton Apps + D (analogue au raccourci Windows).







Utiliser les deux accessoires avec le MatePad Pro

Il y a beaucoup plus à couvrir, alors restez pour notre examen détaillé du Huawei MatePad Pro !