Huawei MatePad Pro 12.6 et 10.8 annoncés aux côtés de MatePad 11

C’est un grand jour pour Huawei avec une pléthore d’annonces de logiciels et de matériel. Avec HarmonyOS 2.0 désormais officiellement lancé, Huawei a annoncé sa première série de tablettes alimentées par son système d’exploitation interne. Le MatePad Pro 12.6 est une véritable offre phare qui va à l’encontre de la série Galaxy Tab S de Samsung et de la gamme iPad Pro d’Apple.

Il existe une version plus petite de 10,8 pouces qui fonctionne sur le chipset Snapdragon 870 de Qualcomm – le premier appareil Huawei de ce type depuis longtemps. Le MatePad 11 est une offre plus abordable ciblant les étudiants avec les mêmes fonctionnalités logicielles exceptionnelles que celles des modèles les plus chers et le SoC Snapdragon 865 de l’année dernière à la barre.

Huawei MatePad Pro 10.8 et 12.6

Les nouveaux MatePad Pros nous apportent notre premier aperçu d’HarmonyOS 2.0 pour tablettes et avec l’espace disponible sur grand écran, Huawei s’est assuré d’intégrer des changements multitâches conviviaux. L’écran d’accueil n’est pas seulement un groupe d’applications, mais plutôt une expérience semblable à celle d’un bureau avec un dock et des widgets séparés, un panneau de configuration et une focalisation sur l’accessibilité qui déplace toutes les barres de fonctions intégrées à l’application sur le côté.

Huawei apporte une prise en charge améliorée de la souris dans tout le système d’exploitation avec des aperçus d’applications en direct renforçant encore l’expérience de bureau. La collaboration multi-écrans fait un retour ici, vous permettant de refléter l’affichage de votre téléphone Huawei sur le MatePad pour faire glisser et déposer des fichiers, répondre à des appels ou taper vos messages.

Le mode miroir va encore plus loin cette année en vous permettant de lier la tablette à des ordinateurs portables Huawei compatibles fonctionnant sous Windows. Les utilisateurs pourront utiliser la tablette comme périphérique de dessin autonome dans des applications telles que Photoshop ou même utiliser l’écran du MatePad Pro comme moniteur secondaire pour répartir leur flux de travail.

Passant du côté matériel, MatePad Pro 12.6 est livré avec un écran OLED de 12,6 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, bien qu’à un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Le 11.8 dispose d’un écran LCD IPS qui se rafraîchit à 120 Hz de la même résolution.

Huawei a incorporé la caméra selfie au milieu de la lunette latérale, ce qui donne une sensation plus traditionnelle de type ordinateur portable lors des appels vidéo.

Le panneau prend en charge la lecture de contenu HDR 10 et couvre toute la gamme de couleurs DCI-P3. Vous disposez également de huit haut-parleurs réglés par harman/kardon et de quatre microphones pour la prise de voix à des distances allant jusqu’à 5 mètres.

Le chipset interne Kirin 9000E de Huawei est à la tête du plus grand modèle de 12,6 pouces tandis que le plus petit de 10,8 pouces reçoit un Snapdragon 870. Les deux modèles disposent de 8 Go de RAM et de 128 Go/256 Go de stockage. Il y a trois caméras à l’arrière avec un capteur de profondeur 3D dédié.

Huawei revendique jusqu’à 14 heures d’utilisation mixte sur une seule charge avec MatePad Pro 12.6 grâce à l’énorme batterie de 10 000 mAh. Vous bénéficiez également d’une charge filaire rapide de 40 W, d’une charge sans fil de 27 W et de recharges sans fil inversées de 10 W. La version 10,8 pouces reçoit une batterie de 7 250 mAh. Les deux modèles prennent en charge le nouveau stylet M-Pencil et le clavier magnétique intelligent de Huawei.

Le nouveau MatePad Pros est disponible en gris, vert et blanc. Le MatePad Pro 12.6 coûtera 799 € en Europe. La disponibilité et les prix du modèle 10,8 pouces et d’autres régions suivront.

Huawei MatePad 11

Le non-Pro MatePad 11 obtient un écran LCD de 10,95 pouces qui offre à nouveau une résolution de 2 560 x 1 600 et se rafraîchit à 120 Hz. Il existe une configuration à quatre haut-parleurs avec le même réglage du son harman/kardon aux côtés de quatre microphones.

Huawei a opté pour l’ancien Snapdragon 865 ici, qui devrait toujours offrir des performances rapides. Vous obtenez ici 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie est répertoriée à 7 250 mAh et offre une charge rapide de 22,5 W. La tablette est également compatible avec le nouveau M-Pencil et possède son propre clavier intelligent plus petit.

MatePad 11 coûtera 399 € en Europe. De plus amples détails sur la disponibilité seront annoncés ultérieurement.