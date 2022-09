Huawei MatePad Pro 11 (2022) pour examen

Aujourd’hui, nous avons le nouveau Huawei MatePad Pro 11 (2022) dans la maison, alors faisons un uboxing. Heureusement, nous avons obtenu le modèle haut de gamme avec la puce Snapdragon 888 de 5 nm et la connectivité 4G en option via l’emplacement SIM. Il existe également une version 7nm Snapdragon 870.

Notre appareil est livré avec l’adaptateur Super Charge 40W de Huawei et un câble USB. Nous avons également reçu le clavier magnétique intelligent Huawei supplémentaire et le nouveau M-Pencil blanc.









Déballage du Huawei MatePad Pro 11 (2022)

Le Huawei MateBook X Pro 11 (2022) est une centrale multimédia. Tout commence avec le panneau OLED 11 pouces 2560x1600px 10 bits. Il a un rapport d’aspect de 16:10 et se rafraîchit jusqu’à 120 Hz. Huawei se vante de son étalonnage parfait des couleurs (deltaE

Il continue avec l’expérience audio – il y a 6 haut-parleurs, répartis entre deux tweeters et quatre woofers.

Le clavier est super. Il a la course complète des touches de 1,5 mm que vous trouverez sur un clavier d’ordinateur portable à part entière. Le boîtier lui-même est composé de deux pièces – une pour l’arrière du MatePad Pro qui abrite la béquille, et l’autre pour le clavier lui-même.

Le clavier est Bluetooth, il reste donc connecté à la tablette même si vous le détachez. C’est bien car vous pouvez utiliser le boîtier en deux parties de différentes manières.









Le clavier magnétique intelligent

Le Huawei MatePad Pro 11 sera bientôt disponible dans le monde entier. Le modèle de base 8/128 Go coûtera 3 300 CNY/481 €. Le modèle 12/512 Go entièrement chargé avec un M-Pencil et un clavier se vendra sur Vmall pour 7 700 CNY (le modèle 512 Go ne sera cependant pas disponible dans le monde).

Restez à l’écoute pour notre examen!