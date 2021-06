Huawei MatePad/MatePad Pro 2021 Date de sortie, prix et spécifications

Huawei était l’un des derniers à produire des tablettes Android haut de gamme, mais maintenant même il a abandonné. Pas sur les tablettes, c’est-à-dire sur Android – car il a été annoncé trois nouveaux appareils MatePad exécutant son propre système d’exploitation interne, HarmonyOS.

Deux nouveaux modèles MatePad Pro sont rejoints par un MatePad moins cher, et la bonne nouvelle est que tous devraient être lancés dans le monde (enfin, sauf en Amérique du Nord) alors que Huawei commence ses efforts pour faire d’HarmonyOS une plate-forme mondiale pour rivaliser avec Android et iOS.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les trois nouveaux MatePads – ou lisez notre aperçu pratique d’HarmonyOS pour nos premières réflexions sur le nouveau système d’exploitation.

Quand sortiront les nouveaux Huawei MatePads ?

Huawei a annoncé les trois nouveaux modèles MatePad lors de l’événement de lancement du 2 juin pour HarmonyOS, mais n’a pas encore confirmé quand les trois appareils seront mis en vente dans le monde.

Le Huawei MatePad Pro d’origine a fait ses débuts en décembre 2019 en Chine, pour finalement arriver au Royaume-Uni des mois plus tard en mai 2020, alors gardez à l’esprit qu’il pourrait encore y avoir une longue attente avant de pouvoir en acheter un.

Les nouveaux MatePads ont été lancés aux côtés d’une paire de montres intelligentes, la Huawei Watch 3 et la Huawei Watch 3 Pro, bien que nous attendions toujours les téléphones Huawei P50 alimentés par Harmony.

Combien coûteront les MatePads HarmonyOS ?

Huawei ne nous a pas encore communiqué les prix des nouvelles tablettes. Pour une idée, cependant, nous pouvons regarder le modèle précédent MatePad Pro, qui a été lancé au Royaume-Uni avec un prix de vente conseillé de 549 £ (bien que Huawei ait initialement réduit ce prix avec une offre de lancement de 499 £).

Ce modèle était le plus proche du plus petit MatePad Pro 10,8 pouces, alors attendez-vous à ce que le Pro 12,6 pouces coûte plus cher que cela et que le MatePad 11 pouces coûte un peu moins.

En raison de l’interdiction imposée par le gouvernement américain, Huawei ne vend pas de produits sur ce territoire, alors ne vous attendez pas à voir les nouveaux MatePads chez Best Buy ou sur Amazon.com.

Quelles sont les nouvelles spécifications du MatePad Pro ?

Huawei a apporté quelques améliorations clés à la nouvelle génération de tablettes MatePad Pro – notamment le fait qu’il y en a maintenant deux avec l’introduction du modèle plus grand de 12,6 pouces.

Spécifications du MatePad Pro 12,6 pouces

Avant leur annonce, Huawei m’a donné le plus d’informations sur le plus grand modèle 12,6 pouces.

Celui-ci utilise un écran OLED avec une gamme de couleurs et une précision impressionnantes : une couverture DCI-P3 à 100 %, une prise en charge HDR10, un rapport de contraste de 1 000 000:1 et une valeur Delta-E inférieure à 0,5. Le principal inconvénient est le taux de rafraîchissement, qui est limité à 60 Hz, tandis que la résolution est de 1600×2560.







La lunette est mince – avec un rapport écran/corps de 90% – malgré la décision de déplacer la caméra frontale dans cette lunette. Cela signifie que l’affichage est ininterrompu, sans perforation ni encoche pour la caméra.

En plus des appels vidéo et des selfies, cette caméra frontale est utilisée pour le déverrouillage du visage. C’est important, car Huawei n’a pas du tout inclus de scanner d’empreintes digitales ici – c’est soit un déverrouillage du visage, soit un code PIN à l’ancienne.







À l’arrière, il y a une configuration à trois caméras : une caméra principale, un capteur ultra-large et un capteur de profondeur 3D, bien que nous attendions toujours des spécifications de caméra plus détaillées.

À l’intérieur, il est alimenté par le chipset Kirin 9000E de Huawei, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, bien qu’il puisse y avoir plus de SKU disponibles. Huit haut-parleurs et quatre microphones offrent l’expérience audio.

La batterie de 10050 mAh est conçue pour 14 heures d’utilisation et prend également en charge la charge filaire de 40 W, ainsi que la charge sans fil de 27 W et la charge sans fil inversée de 10 W pour d’autres appareils.







Il inclut également la prise en charge d’une nouvelle version du stylet M-Pencil de Huawei. Celui-ci est maintenant de forme hexagonale, avec une plume transparente. Il comprend de nouvelles commandes tactiles et peut se fixer magnétiquement et se charger sans fil.

À 6,7 mm, le modèle 12,6 pouces est mince et ne pèse que 609 g, malgré le grand écran. C’est sans l’étui clavier intelligent et le stylet M-Pencil amélioré, tous deux vendus séparément.

Enfin, le MatePad Pro sera disponible en gris, blanc et vert – mais seul le modèle gris mat est actuellement sur le point d’être lancé dans le monde entier.

Spécifications du MateBook Pro 10,8 pouces

Jusqu’à présent, Huawei m’a donné quelques détails spécifiques sur le plus petit MateBook Pro.

En fait, le seul changement concret que je peux confirmer pour le moment est que le modèle 10,8 pouces utilise le Qualcomm Snapdragon 870 au lieu de la puce Kirin de la plus grande tablette.

Le plus petit écran peut avoir des spécifications légèrement différentes, et il nécessitera sans aucun doute également une batterie plus petite.

D’autres spécifications sont encore incertaines au moment de la rédaction, mais Huawei a confirmé qu’il prendra également en charge le clavier intelligent et le nouveau M-Pencil.

Qu’en est-il des spécifications habituelles du MatePad ?

Le MatePad standard est plus simple car il n’y a qu’un seul modèle, avec un écran de 11 pouces.

L’écran – techniquement 10,95 pouces – a la même résolution que les modèles Pro, mais n’offre qu’un contraste de 1 500:1. il a cependant l’avantage d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz – une mise à niveau inattendue par rapport aux Pros – y compris la prise en charge du taux de rafraîchissement dynamique pour économiser la batterie.

Le rapport écran/corps de 86% est toujours impressionnant, et encore une fois, la webcam est placée à l’intérieur de la lunette, évitant ainsi le besoin d’une encoche ou d’un trou d’épingle.

Il est alimenté par le chipset Snapdragon 865 et offre jusqu’à 12 heures d’autonomie. Il a toujours une configuration à quatre micros, mais ne compte que quatre haut-parleurs.

Comme les modèles Pro, il exécute HarmonyOS et prend également en charge un clavier intelligent et le nouveau M-Pencil. Il sortira également en gris mat en Occident.

