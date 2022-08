Huawei MateBook X Pro 2022 en test

Le Huawei MateBook X Pro est la gamme d’ordinateurs portables la plus haut de gamme de l’entreprise et nous avons le modèle 2022 au bureau aujourd’hui !

Le Huawei MateBook X Pro 2022 est un spectacle à voir. Depuis que Huawei a présenté la série MateBook X Pro mince et légère en 2017, ils ont été l’une des plus belles machines. Nous parlons des lunettes MacBook Air 2022 en 2017. Mais cette année, Huawei a finalement apporté quelques modifications à la conception, que nous aborderons juste après le déballage.

Le MateBook X Pro 2022 est livré dans la même boîte blanche avec un câble USB-C vers USB-C et un nouveau chargeur de 90 W (le modèle 2021 avait un chargeur de 65 W).

La pierre angulaire de cet ordinateur portable est l’écran, et il est encore meilleur que l’écran déjà excellent de l’année dernière. Il s’agit d’un écran LCD IPS tactile de 14,2 pouces 3120x2080px avec le même rapport d’aspect 3: 2 plus grand que d’habitude. L’ancien modèle était une unité de 13,9″ 3000x2000px.

Le nouvel écran est également plus lumineux – évalué à 500 nits, au-dessus des 450 nits de son prédécesseur.

Une autre grande différence est le nouveau pavé tactile, que Huawei appelle Free Touch. Il déborde maintenant sur le bas de la zone du repose-mains, créant un bel effet de piscine à débordement et ajoutant quelques mm à la surface du pavé tactile.

Cette année, le MateBook X Pro 2022 est proposé dans un ensemble de couleurs différent. Vous obtenez un blanc pour la première fois, ainsi qu’un bleu d’encre et le gris sidéral violacé que nous avons pour examen. Vous perdez cependant le charmant vert émeraude.

La batterie est passée de 56 Wh à 60 Wh sur le modèle 2022, et il y a 2 haut-parleurs et 2 microphones de plus que sur le modèle 2021 – totalisant un système audio à 6 haut-parleurs avec un réseau de 4 microphones.

Enfin, il y a le passage aux processeurs Intel de 12e génération, qui apportent un véritable bond générationnel en termes de performances par rapport à la 11e génération du MateBook X Pro 2021. Vous avez le choix entre l’Intel Core i5-1240P et le Core i7-1260P que nous avons dans l’unité de révision.

Les processeurs Intel de 12e génération sont passés à un nouvel arrangement big.LITTLE avec des cœurs puissants et économes en énergie, similaires aux processeurs M1 et M2 d’Apple. La nouvelle architecture offre de meilleures performances, mais aussi une durée de vie de la batterie potentiellement bien meilleure.

La série P des processeurs Intel de 12e génération est destinée aux ordinateurs portables professionnels fins et légers, comme le MateBook X Pro. Le Core i7-1260P possède 4 cœurs de performance, 8 cœurs d’efficacité et 16 threads. C’est un grand saut par rapport au Core i7-1165G7 de l’année dernière, qui avait 4 cœurs et 8 threads. Le GPU est le même Intel Iris Xe G7, qui peut gérer les jeux légers et la retouche photo. Il n’y a pas d’option GPU discrète sur le MateBook X Pro 2022.

Restez à l’écoute pour notre examen complet.