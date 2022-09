La semaine dernière, Huawei a annoncé qu’il dévoilerait les smartphones de la série Mate 50 en Chine le 6 septembre. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle présenterait également le MateBook E Go lors de l’événement mardi prochain.

Huawei n’a pas encore divulgué les spécifications du MateBook E Go, mais l’image qu’il a partagée sur Weibo révèle le design du MateBook E Go. Vous pouvez voir qu’il fonctionne sous Windows 11 et sera disponible en deux couleurs. Il dispose d’un port USB-C, d’une prise casque 3,5 mm et d’un appareil photo à l’arrière.







Huawei MateBook E Go arrive le 6 septembre

Le MateBook E Go prend également en charge le stylet, mais Huawei indique qu’il sera vendu séparément, tandis que le clavier sera disponible en différentes couleurs avec différentes configurations.

Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le MateBook E Go de Huawei dans les jours précédant le dévoilement du 6 septembre.

La source (en chinois) | Passant par