Huawei MateBook D 16 et MateBook 16 avec processeurs Intel de 12e génération arrivent en Europe

Le mois dernier, Huawei a dévoilé les MateBook D 16 et MateBook 16 équipés de processeurs Intel de 12e génération. C’était juste pour la Chine, mais Huawei prévoit également de vendre ces deux-là en Europe.

Les deux ordinateurs portables ont été présentés lors d’un événement à Istanbul, en Turquie. Ils ont été rejoints par le produit phare pliable Huawei Mate Xs 2, le téléphone nouvellement annoncé Huawei nova Y90 et le Y70 (qui a été dévoilé précédemment). La tablette e-ink de 10,3 pouces, le Huawei MatePad Paper, a également fait l’objet d’une démonstration (si cela vous semble intéressant, consultez notre avis).

Revenons aux ordinateurs portables. La paire de machines Windows 11 16 pouces sera bientôt disponible en Europe, mais nous attendons toujours que Huawei publie des informations sur les prix et des détails de lancement plus concrets.

Le Huawei MateBook D 16 a un corps en aluminium qui mesure 18,4 mm d’épaisseur et pèse 1,7 kg (3,75 lb), ce qui n’est pas beaucoup pour un ordinateur portable de 16 pouces. Il a une résolution LCD IPS 16:10 (1920 x 1200px, 142ppi) et promet une qualité d’image impressionnante avec une couverture 100% sRGB, un rapport de contraste de 1200:1 et une luminosité de 300 nits.









Le Huawei MateBook D 16 arrive en Europe

Il existe deux choix de processeurs : le Intel Core i5-12450H ou le Core i7-12700H. Le premier a des graphiques UHD (48 EU, 1,2 GHz), le second dispose des graphiques Iris Xe plus performants (96 EU, 1,4 GHz). Il n’y a pas d’option pour les graphiques dédiés.

Vous pouvez configurer l’ordinateur portable avec 8 ou 16 Go de RAM, le stockage est fixé à 512 Go (SSD NVMe). L’ordinateur portable dispose d’une batterie de 60 Wh et de deux ports USB-C qui peuvent être utilisés pour le chargement (un fait également DisplayPort). De plus, il y a un USB-A 3.2 Gen 1, un USB 2.0, un port HDMI et un casque combo 3,5 mm plus une prise micro. Le MateBook D 16 est livré avec l’adaptateur secteur 65 W et le câble USB nécessaires.

Remarque : il existe une version AMD du MateBook D 16 (Ryzen 4600H), mais celle d’aujourd’hui était même axée sur le modèle Intel.

Le Huawei MateBook 16s est un autre ordinateur portable de 16 pouces, bien que l’écran de celui-ci ait un rapport d’aspect de 3: 2 (résolution de 2 520 x 1 680 pixels). Il s’agit toujours d’un écran LCD IPS avec une couverture 100 % sRGB, mieux encore, il offre un contraste plus élevé à (1 500:1) et un calibrage d’usine avec un deltaE moyen inférieur à 1 (c’est-à-dire aussi bon que possible).

Celui-ci est également alimenté par des processeurs Intel de 12e génération de la série H, soit un TDP de 40 W. Vous pouvez également l’avoir avec une RAM double canal et un SSD NVMe.