Le fabricant chinois de smartphones Huawei a lancé ses nouveaux MateBook D 15 et MateBook D14 (2021) en Chine. Les nouveaux ordinateurs portables Huawei sont alimentés par les processeurs Intel de 11e génération et sont les successeurs des Huawei MateBook D15 et MateBook D14 2020, alimentés par les processeurs AMD Ryzen 400 ou Intel Core 10e génération. Les deux nouveaux ordinateurs portables Huawei MateBook sont équipés du processeur graphique MX450 de Nvidia et sont livrés avec le système d’exploitation Windows 10 Home. Les ordinateurs portables ont été annoncés aux côtés des smartphones de la série Huawei Nova 8.

Le Huawei MateBook D 15 2021 a été lancé en trois variantes, avec deux ordinateurs portables alimentés par un processeur Intel Core i5 et un par un processeur Intel Core i7 de 11e génération. La variante la plus haut de gamme pour le MateBook D 15 2021 a été au prix de 6399 CNY (environ 72100 Rs) et est livrée avec un processeur Intel Core i7 de 11e génération, associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD et un GPU Nvidia MX450. En outre, la variante alimentée par un processeur Intel Core i5 de 11e génération et associée à 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD et équipée d’un GPU Nvidia GeForce MX450 a été au prix de 5499 CNY (environ 62000 Rs). Le plus abordable du lot est le Huawei MateBook D 15 2021 au prix de 4999 CNY (environ 56350 Rs) et est alimenté par le processeur Intel Core i5 de 11e génération associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD et est équipé de graphiques Intel Iris .

Le Huawei MateBook D 14 2021, quant à lui, a été lancé en deux variantes. La variante la plus haut de gamme du MateBook D 14 2021 est alimentée par un processeur Intel Core i7 (11e génération), associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD interne. Cette variante est équipée des graphiques GeForce MX450 de Nvidia et est au prix de 6 399 CNY (environ 72 100 Rs). La variante la plus abordable du Huawei MateBook D 14 2021 est alimentée par le processeur Intel Core i5 de 11e génération associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD interne.

Le Huawei MateBook D 15 2021 dispose d’un écran LCD IPS Full HD de 15,6 pouces avec une prise en charge sRGB à 100% et une technologie de protection des yeux. Il a également une charnière à 180 degrés et est équipé de RAM DDR4 pour prendre en charge les processeurs Intel de 11e génération. En termes de connectivité, le Huawei MateBook D 15 est livré avec Wi-Fi 6, un port USB 2.0, un seul port USB 3.0, un port HDMI, une prise casque 3,5 mm, un port USB de type C et Bluetooth 5.1.

Le Huawei MateBook D 14 2021, quant à lui, dispose d’un écran LCD Full HD IPS de 14 pouces avec une charnière à 180 degrés qui permet à l’ordinateur portable de rester à plat. Il dispose également d’un écran 100% sRGB et prend en charge la fonctionnalité multi-écran. De plus, le MateBook D 14 utilise également de la RAM DDR4 et donne aux acheteurs la possibilité de choisir entre une carte graphique Intel Iris et Nvidia GeForce MX450.

Les deux ordinateurs portables sont en précommande en Chine et seront mis en vente à partir du 1er janvier dans le pays. Il n’y a pas de mot sur la disponibilité internationale des deux ordinateurs portables pour le moment.