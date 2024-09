Huawei Mate XT Ultimate Design lancé en tant que premier téléphone à trois volets quelques heures après les débuts de l’iPhone 16 : prix, spécifications

Le Huawei Mate XT Ultimate Design a été dévoilé mardi par la société comme le premier smartphone pliable au monde, quelques heures après qu’Apple ait dévoilé la série iPhone 16. L’appareil arbore un grand écran de 10,2 pouces lorsqu’il est entièrement déplié, et la société affirme que l’écran est fait de matériaux flexibles qui peuvent être pliés dans plusieurs directions. Il dispose d’une configuration de triple caméra extérieure avec une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et une caméra téléobjectif périscopique de 12 mégapixels. Huawei a équipé le combiné d’une batterie de 5 600 mAh.

Huawei Mate XT Ultimate Design Prix et disponibilité

Prix ​​du Huawei Mate XT Ultimate Design à partir de 19 999 CNY (environ 2 35 900 roupies) pour le modèle de base avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Le téléphone sera également disponible dans des variantes de stockage de 512 Go et 1 To au prix de 21 999 CNY (environ 2 59 500 roupies) et 23 999 CNY (environ 2 83 100 roupies), respectivement.

Le téléphone pliable est vendu dans les options de couleur Dark Black et Rui Red (traduit du chinois) et peut être précommandé via Huawei Vmall et sera mis en vente en Chine à partir du 20 septembre.

Huawei Mate XT Ultimate Design, spécifications et fonctionnalités

Le Huawei Mate XT Ultimate Design à double SIM (Nano+Nano) fonctionne sous HarmonyOS 4.2 dès sa sortie de la boîte. Une fois plié, il dispose d’un écran OLED LTPO flexible de 10,2 pouces (3 184 x 2 232 pixels) qui se transforme en écran de 7,9 pouces (2 048 x 2 232 pixels) lorsqu’il est plié une fois, et en écran de 6,4 pouces (1 008 x 2 232 pixels) lorsqu’il est plié une deuxième fois.

Conception ultime du Huawei Mate XT

La société n’a pas encore fourni de détails sur le chipset qui équipe le Huawei Mate XT Ultimate Design, qui est équipé de 16 Go de RAM. Il est disponible en options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.

À l’extérieur, le Huawei Mate XT Ultimate Design dispose d’un appareil photo de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS) et une ouverture variable allant de f/1,2 à f/4,0. Il dispose également d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec une ouverture f/2,2 et d’un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels avec un zoom optique 5,5x, OIS et une ouverture f/3,4. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un appareil photo de 8 mégapixels sur l’écran du smartphone, logé dans une découpe perforée alignée au centre.

Les options de connectivité du Huawei Mate XT Ultimate Design incluent la 5G, la 4G LTE, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, le GPS, le NFC et un port USB 3.1 Type-C. Il y a un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté pour l’authentification biométrique, et le combiné intègre une batterie de 5 600 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 66 W et de la charge sans fil de 50 W. Il mesure 156,7 x 73 x 12,8 mm (écran simple), 156,7 x 143 x 7,45 mm (double écran) et 156,7 x 219 x 3,6 mm (triple écran), et il pèse 298 g.