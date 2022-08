Huawei Mate Xs 2 : Tout ce que vous devez savoir

Huawei a dévoilé son dernier téléphone pliable, initialement en Chine et maintenant pour le marché international : le Mate Xs 2.

Avec un retour à la conception originale de pliage vers l’intérieur de Huawei et un prix nettement inférieur à celui d’avant, cela marque une tentative de Huawei de se tailler sa propre poche unique sur le marché pliable tout en devenant compétitif avec ses rivaux sur le prix.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Mate Xs 2.

Le Huawei Mate Xs 2 sortira-t-il dans le monde entier ?

Huawei a dévoilé le Mate Xs 2 le 28 avril 2022 lors d’un événement de lancement en Chine, l’annonçant ensuite pour les marchés internationaux lors d’un événement distinct en anglais le 18 mai, confirmant qu’il serait mis en vente dans le courant du mois de juin.

Il n’est pas surprenant que le téléphone ne soit pas du tout lancé aux États-Unis, mais il est venir au Royaume-Uni, bien qu’un peu tard. Le Mate Xs 2 sera lancé en Grande-Bretagne le 12 septembreavec des précommandes à partir de 31 août de la boutique Huawei.

Combien coûte le Huawei Mate Xs 2 ?

Cela ne vous surprendra pas d’apprendre que le Mate Xs 2 est cher, mais il est en fait moins cher que les précédents pliables à grand facteur de forme de Huawei. Au Royaume-Uni et en Europe, il est disponible en une seule version :

8+512 Go : 1 699 £/1 999 €

Pendant ce temps, les acheteurs en Chine ont le choix entre :

8+256 Go : 9 999 ¥ (environ 1 500 $/1 200 £)

8+512 Go : 11 499 ¥ (environ 1 750 $/1 400 £/1 690 €)

12+512 Go : 12 999 ¥ (environ 1 950 $/1 600 £)

C’est une sérieuse réduction par rapport au Mate Xs original, qui a été lancé à 16 999 ¥ il y a deux ans, et au plus récent Mate X2, qui a coûté 17 999 ¥ à son arrivée l’année dernière – et 2 499 € en Europe.

Le pliable de Huawei n’est plus assez bien situé dans son propre niveau de prix, mais est beaucoup plus proche de ses plus grands rivaux, même s’il est encore nettement plus cher en dehors de la Chine :

Samsung Galaxy Z Fold 4 – 1 799 $ / 1 649 £

Xiaomi Mix Fold 2 – 8 999 ¥ (environ 1 335 $ / 1 090 £)

Oppo Find N – 7 699 ¥ (environ 1 200 $ / 900 £)

Vivo X Fold – 8 999 ¥ (environ 1 335 $ / 1 090 £)

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités du Huawei Mate Xs 2 ?

Comme mentionné ci-dessus, l’une des choses les plus remarquables à propos du Mate Xs 2 est qu’il utilise le même design pliable vers l’extérieur que son prédécesseur. C’est malgré le passage de Huawei à un pli vers l’intérieur – le même style que ses rivaux de Samsung, Xiaomi, Oppo et Vivo – pour le Mate X2.

Cela signifie que le Xs 2 est relativement unique sur le marché. Cela dit, le design ressemble globalement au premier Mate X, bien qu’il ait subi quelques ajustements subtils – en particulier au niveau de la disposition de l’appareil photo – et est disponible dans un choix de trois couleurs : noir, blanc et violet.

C’est à peu près la même taille, avec un écran de 7,8 pouces – 120 Hz AMOLED, naturellement – ​​à une résolution de 2480 × 2200, qui, une fois plié, vous donne toujours un grand écran de 6,5 pouces. Lorsqu’il est déplié, le téléphone ne mesure que 5,4 mm d’épaisseur, et lorsqu’il est fermé, il est encore relativement mince à 11 mm, et au total, il pèse 255 g.

Après une première période pratique avec le Xs 2, le mécanisme à bouton-poussoir qui déverrouille la charnière Falcon Wing sur le Mate Xs d’origine persiste sur cette nouvelle offre, cependant, son placement affleurant le long de la barre de carrosserie qui descend le dos du téléphone, associé à un manque de texture, signifie qu’il est difficile de trouver et d’appuyer sans avoir à retourner l’appareil pour voir ce que vous faites.

Comme les autres appareils Huawei, le Mate Xs 2 est uniquement 4G. Les restrictions commerciales très médiatisées de la société signifient que, pour le moment, elle n’est pas en mesure d’accéder aux modems 5G pour les téléphones, de sorte que les acheteurs de Xs 2 devront être heureux de vivre sans la connectivité la plus récente et la plus rapide. Le Wi-Fi a été amélioré pour compenser cela, avec le premier support Wi-Fi tri-bande dans un téléphone.

Il utilise le Snapdragon 888 4G comme chipset, plutôt que le plus récent Snapdragon 8 Gen 1. Cela fait probablement partie de la façon dont Huawei a atteint un prix inférieur. Bien que nous soyons sûrs que beaucoup verront comme une déception de ne pas utiliser le dernier chipset, le 888 est toujours plus que suffisamment puissant pour tout sauf les jeux les plus exigeants.

La batterie varie bizarrement. La plupart des versions du téléphone sont livrées avec une batterie de 4600 mAh, mais la variante haut de gamme de 12 + 512 Go utilise une plus grande capacité de 4880 mAh – bien que dans les deux cas, vous obteniez une batterie plus grande que sur les précédents pliables de Huawei. La charge est également plus rapide, avec une charge filaire de 66 W sur chaque modèle.

Cette fois-ci, Huawei a inclus une caméra selfie 10Mp, f/2.2 perforée sur l’écran principal, afin que vous puissiez profiter du grand écran pour les appels vidéo.

Les caméras arrière ont également été mises à niveau, avec une matrice à trois objectifs : une caméra principale de 50Mp, f/1.8 ; 13Mp, f/2.2 ultra large ; et un zoom téléobjectif 8Mp, f/2.4 3x avec OIS.

Comme les autres téléphones récents de Huawei, il exécute HarmonyOS en Chine et Emotion UI à l’international. C’est le propre système d’exploitation mobile de Huawei, basé sur Android mais distinct de celui-ci, et conçu autour de l’interopérabilité avec le reste de l’écosystème de produits de Huawei.

Revenez pour plus d’informations sur les prix et la disponibilité dès qu’elles seront disponibles et restez à l’écoute pour un examen complet. En attendant, pourquoi ne pas consulter notre avis sur le rival le plus important du Mate Xs 2 en ce moment, le Galaxy Z Fold 3 de Samsung.