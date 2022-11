Huawei Mate Xs 2 avec connectivité satellite Baidou teasé

Huawei apportera la messagerie par satellite à son Mate Xs 2 pliable plus tard cette semaine. La marque organise une conférence spéciale des développeurs en Chine le 5 novembre où elle partagera plus de détails sur la prise en charge par satellite Beidou du Mate Xs 2. Le fait notable est qu’il s’agirait du premier téléphone pliable à prendre en charge la communication par messages courts par satellite.





La fonctionnalité sera utilisée pour les situations d’urgence lorsqu’il n’y a pas de couverture réseau en permettant aux utilisateurs de partager leur position avec les autorités locales et/ou des amis. Et tout comme sur la série Mate 50, cela ne fonctionnera qu’en Chine. Vous ne pourrez envoyer que des messages sortants sans pouvoir les recevoir. Huawei travaille à l’avenir à la mise en place d’une communication bidirectionnelle par satellite via SMS et appels vocaux.

La source (en chinois)