Huawei Mate X2 montré en action avec la collaboration multi-écran (mise en miroir PC)

Une vidéo publiée sur YouTube montre brièvement comment le Huawei Mate X2 se connecte à un ordinateur portable Huawei Matebook.

La vidéo montre l’utilisateur en train de toucher le Mate X2 avec l’ordinateur portable en utilisant NFC. Une fois connecté, l’écran du téléphone est instantanément projeté sur l’écran du PC. Bien que ce ne soit pas une nouvelle fonctionnalité, ce qui est intéressant, c’est la façon dont la fonctionnalité de collaboration multi-écran gère l’affichage interne secondaire.

Une fois dépliée, la vue en miroir de l’écran est rapidement étendue pour refléter le plus grand écran du téléphone pliable. La transition entre écran externe et écran interne est très rapide, et avec une faible latence.

Le Huawei Mate X2 est le successeur des OEM chinois Huawei Mate X et Mate XS. Ce nouveau pliable présente un pliage vers l’intérieur semblable à celui du Samsung Galaxy Z Fold2. Huawei s’est vanté du plus petit espace de l’écran lorsqu’il est plié par rapport à celui de Samsung.











Huawei Mate X2

Le Mate X2 a une forme générale de coin lorsqu’il est ouvert et c’est le premier pliable à porter un appareil photo à zoom périscope. Il dispose de deux caméras selfie sur l’écran externe et d’une configuration à quatre caméras à l’arrière. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser l’écran interne pour les appels vidéo car il n’y a pas de caméra ici.

Via YouTube