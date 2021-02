Huawei Mate X2, mises à jour Android et Mi 11 vs S21

Le tout nouveau Mate X2 pliable de Huawei est là, Samsung veut corriger les mises à jour Android et nous opposons sa série S21 au Xiaomi Mi 11.

Le Huawei Mate X2 est le troisième téléphone pliable de la société et le premier à porter un tout nouveau design, avec plus qu’un petit clin d’œil au Z Fold de Samsung. Cela ressemble au meilleur matériel pliable à ce jour – et ce sera également le premier téléphone au monde à exécuter le prochain HarmonyOS de Huawei.