Le Huawei Mate X2 pliable dont nous entendons parler depuis un an a maintenant obtenu la certification TENAA en novembre dernier, mais sa liste ne détaillait pas les spécifications. Cependant, un pronostiqueur chinois fiable Station de chat numérique a comblé les lacunes, partageant les spécifications complètes du Mate X2.

Le Mate X2 sera alimenté par le SoC Kirin 9000 et comportera un écran repliable vers l’intérieur avec une résolution de 2480×2200 pixels et une diagonale de 8,01 « . L’écran secondaire sur le couvercle extérieur mesurera 6,45 » en diagonale et aura une résolution de 2700×1160 pixels.



Huawei Mate X avec écran pliable vers l’extérieur

Le Mate X2 arborera une caméra selfie 16MP, avec une caméra principale de 50MP rejointe par des unités 16MP, 12MP et 8MP. Le système de caméra offrira également un zoom optique 10x.

Du côté logiciel, le Mate X2 démarrera Android 10, et l’ensemble du paquet sera alimenté par une batterie d’une capacité nominale de 4400 mAh et une prise en charge de 66 W.

Le Huawei Mate X2 pèsera 295 grammes et mesurera 161,8 x 145,8 x 8,2 mm.

La source (en chinois)