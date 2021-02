Huawei Mate X2 annoncé avec un design pliable et une caméra périscope

Huawei a dévoilé son dernier produit phare pliable, le Mate X2, et (comme prévu) il présente un design de pliage vers l’intérieur. Fait intéressant, le téléphone est en forme de coin – il est le plus épais près du module de la caméra et il s’amincit progressivement à seulement 4,4 mm à l’autre extrémité. L’extrémité de la caméra est la partie la plus épaisse et pour une bonne raison – c’est le premier téléphone pliable avec un objectif périscope.

Parlons d’abord des écrans. L’écran intérieur mesure 8 pouces de diagonale et a un rapport hauteur / largeur carré de 8: 7,1 et une résolution de 2480 x 2200. L’écran externe mesure 6,45 pouces de diagonale et a un rapport hauteur / largeur 21: 9.

Les deux écrans sont des panneaux OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le panneau interne prend en charge les couleurs DCI-P3, mais pas le panneau externe. L’externe l’emporte en termes de fréquence d’échantillonnage tactile, 240 Hz contre 180 Hz.











Huawei Mate X2

L’écran intérieur est doté de la première «couche nano-optique à commande magnétique» de l’industrie. C’est une façon élégante de dire qu’il minimise la réflexion de la lumière et l’éblouissement (la réflectivité est inférieure à 1,5%, contre 5% ou plus pour le Galaxy Z Fold2). Cependant, il n’y a pas de verre ultra fin.

La conception de la charnière permet au téléphone d’être fermé de manière transparente (c’est-à-dire sans espace). À l’intérieur, le panneau OLED forme une forme de larme pour minimiser les plis. Huawei a utilisé une conception avancée de charnière – des panneaux en métal liquide et en fibre de carbone à base de zirconium – qui ont contribué à réduire le poids. Le tout est cependant encore assez lourd à 295g. Pourtant, la majeure partie de ce poids se trouve dans la partie la plus épaisse, vous pouvez donc toujours tenir confortablement le téléphone sans qu’il ne bascule. Vous pouvez le fermer d’une seule main.

La caméra quadruple à l’arrière (co-développée avec Leica) est construite autour du module principal 50MP avec un capteur RYYB 1 / 1,28 ”. Il a une ouverture f / 1.9 et prend en charge OIS et peut enregistrer des vidéos 4K. Grâce au deuxième écran, il peut également être utilisé pour prendre des selfies.

Vient ensuite l’objectif périscope 10x (f / 4.4) avec OIS et un capteur RYYB 8 MP. Il offre un zoom hybride 20x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Il existe également un module de zoom de milieu de gamme avec un capteur 12MP, un grossissement optique 3x, une ouverture f / 2,4 et un OIS.









Huawei Mate X2 fléchit ses muscles de zoom: 1x • 3x • 10x

Un module ultra-large est également disponible avec un capteur 16MP. Il sert également de caméra macro (distance de 2,5 cm). Les distances focales exactes des objectifs sont de 17 mm, 23 mm, 70 mm et 240 mm.









L’appareil photo ultra grand angle peut également prendre des photos macro. • Selfies de l’appareil photo principal

Il n’y a qu’une seule caméra «avant» et elle se trouve sur l’affichage secondaire. Cela signifie que le grand écran intérieur est exempt de trous et d’encoches, mais également que vous ne pouvez pas l’utiliser pour les appels vidéo. En outre, un lecteur d’empreintes digitales est monté sur le côté, ce qui est pratique si vous avez besoin d’une authentification biométrique lorsque le téléphone est ouvert.

Le Huawei Mate X2 est alimenté par le chipset Kirin 9000. Contrairement aux puces Snapdragon et Exynos concurrentes, celle-ci est fabriquée dans la fonderie 5 nm de TSMC. Il dispose de quatre cœurs Cortex-A77 (dont l’un fonctionne à 3,13 GHz) et de quatre A55, plus un GPU Mali-G78 MP24.

Fait intéressant, les spécifications officielles indiquent que le système d’exploitation est EMUI 11.0 basé sur Android 10. Nous nous attendions à HarmonyOS prêt à l’emploi. Quoi qu’il en soit, le téléphone dispose de 8 Go de RAM plus 256 ou 512 Go de stockage.

Et un modem 5G, bien sûr. Huawei a soigneusement planifié l’emplacement de l’antenne afin que vous obteniez un signal fort quelle que soit la façon dont vous tenez le téléphone (et qu’il soit fermé ou ouvert). À la manière typique de Huawei, il s’agit d’un téléphone double SIM où le deuxième emplacement SIM peut accepter une carte mémoire NM.

La batterie de 4500 mAh prend en charge la charge ultra-rapide à 55 W à l’aide de l’adaptateur fourni. L’emballage de vente au détail est en fait assez bien approvisionné avec un câble USB-C, un casque USB-C (il n’y a pas de prise 3,5 mm), un étui de protection en cuir et des protecteurs d’écran pré-appliqués sur les deux écrans.

Le Huawei Mate X2 sera disponible en Chine à partir du 25 février. La version 256 Go coûtera 18 000 CNY, la version 512 Go, 19 000 CNY. Il sera disponible en ligne et dans les magasins physiques. Cependant, aucun mot sur sa disponibilité en dehors de la Chine. Même ainsi, les prix s’élèvent à 2780 $ / 2300 € et à 2940 $ / 2420 €, pour référence.











Quatre options de couleurs pour le Huawei Mate X2

Un certain nombre d’accessoires seront disponibles pour le X2. L’un est un étui de protection avec un pied de pied intégré, un autre est un support de voiture intelligent qui peut contenir le téléphone à la fois plié et déplié.











Accessoires Mate X2: étui avec béquille • Support de voiture pouvant contenir le téléphone en mode plié et déplié

