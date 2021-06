Huawei Mate X2 4G est mis en vente en Chine avec HarmonyOS 2.0 prêt à l’emploi

Huawei a du mal à se procurer des composants 5G en raison de la guerre commerciale avec les États-Unis, la société a donc décidé de rééditer certains de ses téléphones 5G existants en tant que modèles 4G uniquement. Le dernier en date à franchir le pas est le Huawei Mate X2 pliable.

Le modèle 4G a été mis en vente en Chine pour la première fois aujourd’hui à 10h08 heure locale. Outre la suppression de la connectivité 5G, le téléphone est presque inchangé – il utilise toujours un chipset Kirin 9000, par exemple (la version 4G, de toute façon).

Il y a aussi une petite baisse de prix, même si cela fait à peine une égratignure sur le prix de 17 800 CNY du Mate X2 5G. La version 4G coûte 17 500 CNY sur Centre commercial, qui se convertit en 2 710 $/2 275 €. La différence de prix de 300 CNY (environ 46 $) n’est pas vraiment perceptible à cette échelle.

Quoi qu’il en soit, la connectivité n’est pas la seule chose qui a changé sur le Mate X2 4G. Huawei a profité de l’occasion pour précharger Harmony OS 2.0 sur le téléphone, au lieu de le lancer avec Android 10 comme l’a fait le modèle 5G (qui est l’un des premiers à obtenir Harmony par liaison radio).

Ce n’est pas seulement le téléphone pliable non plus, il y a quelques jours, Huawei a lancé les versions 4G du Mate 40 Pro, du Mate 40E et du nova8 Pro, qui ont tous commencé leur vie en tant que téléphones 5G avec Android. Oui, le système d’exploitation a également été remplacé par Harmony sur ces modèles. Ils sont montés dans les rayons des magasins il y a quelques jours.











Le Huawei Mate X2 4G semble identique au modèle 5G à l’extérieur

Vous pouvez toujours commander un Huawei Mate X2 4G auprès des détaillants chinois, bien que les dates d’expédition aient été reportées au 11 juillet. Il n’est pas clair si l’un de ces modèles sera vendu à l’étranger.

