Huawei Mate 60 RS Ultimate Design devient officiel

Pendant des années, Huawei et Porsche Design se sont associés sur des téléphones et des montres intelligentes de la série Mate en édition spéciale, mais ce partenariat a pris fin l’année dernière avec le Mate 50 RS Porsche Design. Huawei entre maintenant dans une nouvelle phase avec sa gamme Ultimate Design et le Mate 60 RS Ultimate Design est le premier appareil de la nouvelle gamme premium.

En termes de spécifications, le Mate 60 RS Ultimate Edition est identique au Mate 60 Pro+ avec un LTPO OLED de 6,82 pouces, un chipset Kirin 9000s, des appareils photo 48MP + 48MP + 40MP et une batterie de 5 000 mAh.

Il y a cependant des changements visuels notables puisque le Mate 60 RS Ultimate est doté d’un dos en céramique et d’un îlot de caméra en forme d’octogone. Vous pouvez choisir entre les couleurs rouge et noir avec des finitions bicolores.









Huawei Mate 60 RS Ultimate Edition en rouge et noir

Huawei offre également des privilèges gratuits exclusifs d’un an aux propriétaires de Mate 60 RS Ultimate Design qui demandent une carte Huawei.

Il s’agit notamment d’un service de salon VIP dans les aéroports et les gares, d’une assurance retard de vol, de conseils d’avocat et de cours d’équitation, entre autres. Huawei vend également des coques de protection exclusives Star Diamond en noir et rouge qui couvrent l’avant et l’arrière du Mate 60 RS Ultimate.

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design est disponible en couleurs noir et rouge. Il coûte 11 999 CNY (1 641 $) dans sa version 16/512 Go et 12 999 CNY (1 778 $) pour la version 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Les ventes ouvertes en Chine débuteront plus tard ce mois-ci.

Source (en chinois)