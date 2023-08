Huawei Mate 60 devient également officiel avec 6,69″ LTPO OLED et messagerie satellite

Huawei a lancé de manière inattendue son Mate 60 Pro hier et la marque a dévoilé le deuxième membre de la série avec le Mate 60. Le modèle non-Pro partage la plupart de ses spécifications clés avec son frère Pro, mais il y a évidemment quelques déclassements. Tout d’abord, le Mate 60 est livré avec une seule découpe avec la même caméra frontale ultra-large de 13 MP.









Huawei Mate 60

L’écran du Mate 60 a une diagonale de 6,69 pouces (contre 6,82 pouces sur le Mate 60 Pro) et est de la même variété LTPO OLED avec une résolution de 1 216 x 2 688 px et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Il est également protégé par du verre Kunlun de deuxième génération.

Le téléphone est fabriqué à partir des mêmes matériaux que son frère plus cher et comporte le même îlot de caméra rond à l’arrière. Les caméras sont légèrement différentes avec un périscope de 12 MP avec zoom optique 5x remplaçant celui de 48 MP du Mate 60 Pro. L’unité principale de 50 MP avec ouverture variable f/1,4-f/4,0 et le module ultra-large de 12 MP sont conservés.

Bien que Huawei ne précise pas le chipset, il est largement admis que le Mate 60 est équipé du SoC Kirin 9000S, tout comme le Mate 60 Pro. Le téléphone est répertorié dans une seule version de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

HarmonyOS 4.0 de Huawei couvre le côté logiciel tandis que la batterie a une capacité légèrement réduite de 4 750 mAh et une charge plus lente de 66 W. Le Mate 60 prend également en charge la messagerie satellite bidirectionnelle BeiDou en Chine.

Le Mate 60 est disponible dans les quatre mêmes options de couleurs que son frère Pro : noir, blanc, vert et violet. Le prix est fixé à 5 999 CNY (824 $), soit exactement 1 000 CNY de moins que le Mate 60 Pro d’entrée de gamme. Le Mate 60 est répertorié sur Vmall et les expéditions devraient commencer le 17 septembre. Huawei n’a pas encore détaillé de projets de déploiement international de la série Mate 60.







Mate 60 dans ses quatre couleurs officielles

