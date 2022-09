Huawei Mate 50E fait ses débuts avec la puce SD 778G et les caméras phares

Le Huawei Mate 50E arrive en tant que membre le plus bas de la série derrière le Mate 50 vanille, le Mate 50 Pro et le Mate 50 RS Porsche Design. Il coupe quelques coins dans sa quête d’un prix inférieur, mais il ressemble toujours à un excellent téléphone.

Le Mate 50E arbore le même panneau OLED de 6,7 pouces à 90 Hz que le Mate 50 standard, mais se contente d’une puce Snapdragon 778G moins puissante (encore une fois pas de connectivité 5G). Le stockage monte jusqu’à 256 Go, toujours avec la prise en charge des cartes mémoire NM de 256 Go.

Le système de caméra conserve le tireur principal XMAGE 50MP avec ouverture variable f/1.4-4.0 ainsi que le vivaneau ultra large 13MP f/2.2. L’avant saute l’encoche avec le capteur 3D ToF et ne repose que sur un seul appareil photo ultra-large 13MP avec ouverture f/2.4.

La batterie de 4 460 mAh est également empruntée à la vanille Mate 50 avec le support de charge de 66 W.

Les options de couleur sont argent, noir et violet et le Mate 50E commence à 3 999 CNY (575 $) pour la version standard de 128 Go avec des livraisons à venir en octobre. Aucun mot sur la sortie internationale, mais ne retenez pas votre souffle pour celui-ci.