Huawei Mate 50 Pro se lance à l’international avec l’appareil photo à ouverture variable XMAGE

Huawei Mate 50 Pro a fait ses débuts en Chine plus tôt ce mois-ci et fait aujourd’hui ses débuts internationaux. Le téléphone apporte un grand écran à encoche, un appareil photo principal de 50 MP avec la technologie d’imagerie XMAGE et une ouverture variable.

Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, mais ses capacités 5G sont désactivées en raison des sanctions américaines. Pour la même raison, il n’y a pas de verre Gorilla – Huawei a utilisé un verre Kunlun au-dessus de l’OLED de 6,74 pouces.

Le Mate 50 Pro dispose d’une connectivité satellite en Chine, mais cela ne sera pas disponible sur le modèle mondial car il utilise le protocole Beidou Satellite Message 3. Une autre différence entre les unités globales et locales est que l’interface utilisateur est EMUI 13, au lieu d’Harmony OS 3.0.

Les marchés internationaux obtiendront Huawei Mate 50 Pro en argent ou noir avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1 299 €. Il existe également une option Leather Orange avec 8/512 Go de mémoire et un prix de 1 399 €. La disponibilité dépendra du marché.

Lors d’une conférence téléphonique avec les médias, un représentant de Huawei a confirmé qu’il n’y a actuellement aucun plan pour la disponibilité internationale du Mate 50 vanille, tandis que les Mate 50E et Mate 50 RS Porsche Design n’échappent certainement pas à la Chine.