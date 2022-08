Huawei Mate 50 Pro ramène l’encoche

Huawei présentera la série Mate 50 le 6 septembre et le train de fuites s’accélère. Nous nous attendons à ce que le Mate 50 Pro ait une large encoche, au moins aussi large que sur le Mate 20 Pro, selon des photos divulguées d’un couvercle de protection en verre.









Protecteur Huawei Mate 50 Pro

Pronostiqueur chinois désormais fiable Station de discussion numérique indique que l’avant aura un “écran incurvé de 1,5K”, 1,5K étant un terme utilisé à tort en Chine pour les écrans qui se situent entre QHD (nommé à tort 2K) et FullHD.

Le premier smartphone du marché avec un tel écran était le Redmi K50 Ultra, avec une résolution de 2712 x 1220 pixels.

La série Mate 40 est également dotée d’un rapport d’écran et d’une résolution de pixels inhabituels, mais cette fois, nous nous attendons à ce que les téléphones Mate soient plus grands sans s’élargir. Il ne reste que huit jours avant l’annonce officielle et nous espérons en savoir plus sur la série Mate 50 pendant cette période.

